Game over Rui Patricio: erede da 40 milioni

Scorrono i titoli di coda sull’avventura di Rui Patricio alla Roma: il suo erede ha una valutazione di 40 milioni di euro

Pupillo e connazionale di José Mourinho, che lo ha fortemente voluto alla Roma (anche perché, sostengono i più maliziosi, condividono lo stesso procuratore, il potente Jorge Mendes) l’estremo difensore Rui Patricio non ha mai del tutto convinto l’esigente piazza giallorossa.

Pochi alti e troppi bassi hanno caratterizzato l’avventura all’ombra del Cupolone dell’ex portiere dello Sporting CP che finora ha alternato buone prestazioni ad altre in cui sue sbavature sono state decisive ai fini del risultato.

Considerato anche che José Mourinho, il suo ‘sponsor’, non è più così saldo sulla panchina della Roma, l’avventura in maglia giallorossa del portiere lusitano potrebbe essere giunta al capolinea tanto che già circola il nome del suo possibile erede.

Rui Patricio, il suo erede è Ramsdale ma costa 40 milioni

Rui Patricio non ha convinto. La Roma degli ambiziosi Friedkin si guarda intorno alla ricerca di un portiere che dia sicurezza a un reparto arretrato che finora ha sbandato troppe volte, come dimostra la deficitaria classifica dei capitolini (appena 8 punti in 7 giornate).

A dare una mano ai dirigenti giallorossi nella loro ricerca di un sostituto di Rui Patricio alcuni intermediari che hanno offerto in prestito alla Roma, già per la finestra invernale di gennaio, Aaron Ramsdale.

Tuttavia, la relativa trattativa incontra un ostacolo nella valutazione del classe 1998. Infatti, transfermarkt, il noto sito specializzato in statistiche e notizie calcistiche, lo valuta 4o milioni di euro.

Una cifra proibitiva per la Roma, le cui casse societarie non sono certe floride, oltre che spropositata dal momento che finora il portiere dei gunners non ha giocato un solo minuto.

Davvero troppi, e non giustificati, 40 milioni di euro per un portiere che è finito ai margini dell’Arsenal e che, di conseguenza, in questo avvio di stagione ha fatto la muffa in panchina. Non per nulla, il management giallorosso è titubante, non è, insomma, pienamente convinto della bontà dell’operazione.

D’altra parte, quaranta milioni di euro, per usare una locuzione cara al vernacolo romanesco, non sono mica bruscolini. Certo, da qui alla riapertura del mercato possono succedere tante di quelle cose da far cambiare le carte in tavola. Staremo a vedere.

Nel frattempo, Mourinho e la Roma si godono un Romelu Lukaku di nuovo, dopo la tormentata passata stagione, in versione ‘Big Rom’: l’ex attaccante dell’Inter ha aperto le marcature nel 2-0 con cui i giallorossi hanno regolato, all’Olimpico, il Frosinone del doppio ex (calciatore e allenatore) Eusebio Di Francesco.

Terzo centro (più un altro in Europa League) nei suoi primi 5 match in Serie A con la maglia della Roma: meglio del belga solo Batistuta, con 6 gol, ed El Shaarawy con 4 centri. L’attacco, dunque, è a posto, resta solo da sistemare la porta.

