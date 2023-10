Lascia i nerazzurri per la Juve, 40 milioni sul tavolo

La Juventus programma subito il suo futuro, con la prossima stagione che vedrà ulteriori cambiamenti. Il primo colpo è già all’orizzonte

Indipendentemente dal futuro di Massiliano Allegri, che ha un contratto fino al 2025, si preannuncia un’altra estate ricca di cambiamenti in casa Juventus. La rosa già questa estate ha visto diverse modifiche causa mancati introiti dalla Champions League. Giuntoli è già all’opera e si prevedono altre modifiche anche per la prossima sessione di calciomercato.

Sono due gli obiettivi che sta perseguendo la Juventus post caos dovuto ai fatti extracampo della passata stagione. La Vecchia Signora vuole puntare ora su un progetto incentrato sui giovani, cercando anche di contenere il monte ingaggi. Alex Sandro è uno di quegli elementi che nell’estate del 2024 saluterà quindi il Piemonte, a distanza di nove anni dal suo arrivo.

L’occhio così si sposta un po’ alla volta al reparto difensivo, dove oltre all’addio di Alex Sandro ci sarà un Danilo con un ulteriore anno sulle spalle. Rugani e Gatti invece continuano a non dare le giuste garanzie. L’ex Frosinone ha ancora diversi punti in cui dover crescere prima di poter essere considerato un pilastro. Il primo ha ricevuto più volte complimenti da Allegri, finendo però con il restare un elemento di contorno della rosa bianconera.

È verosimile che per affiancare quindi Gatti, Danilo e Bremer andranno comprati altri elementi per completare il pacchetto difensivo. In questo senso gli occhi della Vecchia Signora potrebbero andare verso Bergamo. L’Atalanta infatti è da sempre fucina di giovani, oltre che essere ormai stabilmente tra le squadre al top nel massimo campionato italiano.

La Juventus pronta al colpo in difesa

Tra le fila di Gasperini c’è Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 che si è rapidamente imposto con la maglia nerazzurra. A soli 19 anni è infatti già stabilmente nel giro della nazionale maggiore, oltre che essere titolare con la Dea. Ha giocato soprattutto in una difesa a tre e quindi è adatto alle nuove idee tattiche di Allegri, che sembra voler imbastire il futuro della Juventus proprio su una retroguardia a tre uomini.

L’Atalanta però non lascerà uno dei suoi gioielli a cifre contenute. La richiesta è infatti di almeno 40 milioni di euro. Una cifra elevata per le casse della Juventus, che però potrebbe avere delle carte da giocarsi. Vista la filosofia dell’Atalanta, alcuni giovani bianconeri potrebbero essere utilizzati per convincere i nerazzurri e trovare una quadra in sede di trattative.

Ragazzi come Barrenechea, Iling Jr. (che sta già maturando esperienza con la Juventus) o Soulè (che ben si sta comportando a Frosinone) potrebbero essere utilizzati per abbassare le richieste dell’Atalanta. Un’idea complicata, ma che l’estate prossima potrebbe prendere forma. I bianconeri infatti hanno bisogno di dfensori su cui costruire il futuro, mentre il prezzo di Scalvini può solo che crescere. Giuntoli quindi dovrà muoversi rapidamente se vorrà tentare il colpo.