Trasferimento sospetto, indaga la FIFA: mercato bloccato

Gli occhi della FIFA sono sempre vigili per evitare operazioni illegali o ai limiti della illegalità. Stavolta a finire nel loro mirino è un trasferimento a dir poco sospetto realizzato da una big del calcio europeo. Sono partite, per questo, le indagini ed ora sta per essere bloccato il suo mercato.

Come è noto, la FIFA sta provando a stringere la morsa attorno ai trasferimenti sospetti per diverse ragioni. Che vanno dal tema delle multiproprietà fino ad arrivare a quello, se è possibile, ancora più spinoso legato alle plusvalenze sospetto. Il tutto, ovviamente, con l’appoggio da parte della UEFA che condivide lo stesso tentativo di rendere maggiormente trasparente il mondo del calcio. Soprattutto in tema di mercato. A finire nel mirino della massima autorità calcistica su scala mondiale stavolta è una big del calcio internazionale a causa di un trasferimento a dir poco sospetto. E questo porterà in maniera quasi del tutto inevitabile ad un mercato bloccato per un tempo da stabilire. Andiamo a vedere le ultime.

Indagine FIFA su trasferimento sospetto

Come è noto, quello delle multiproprietà è un tema di enorme centralità tanto per la FIFA quanto per la UEFA. Alcune operazioni, infatti, tra club che appartengono agli stessi proprietari sono a dir poco sospette ed è questo il motivo per il quale un club sta finendo al centro della bufera, come si suol dire.

L’operazione in questione è quella che ha portato Ernest Nuamah dal Nordsjaelland al Lione. Il giocatore è stato prima acquistato dal piccolo club Molenbeek, appena promosso in massima serie belga, per 30 milioni di euro ed è stato poi girato in prestito ai francesi. Piccolo problema: i due club appartengono alla stessa proprietà. La sensazione forte è che sia stata un modo per eludere sia il FPF che le difficoltà economiche del Lione.

Lione nel caos, mercato bloccato

La FIFA, come detto, sta indagando su questa operazione a dir poco sospetto. Come riportato da diversi media francesi, la sensazione è che si vada verso una decisione dura: mercato bloccato e sanzione di natura economica. Il tutto va ad aggravare ancora di più una situazione già delicata, dal momento che la squadra, dopo 7 giornate, il Lione è ultimo. Con Fabio Grosso che è chiamato a realizzare una impresa per risollevare le sorti di questo club.