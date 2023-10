Vlahovic-Chelsea: tutta la verità

In estate il destino della punta serba ha tenuto in sacco tre squadre. Vediamo cosa è successo realmente col club inglese

Da quando è sbarcato in Italia, Dusan Vlahovic non è mai stato un giocatore qualunque. Quanda aveva solo 18 anni, nel 2018, il primo a credere in lui fu Pantaleo Corvino. L’allora ds della Fiorentina versò al pPrtizan Belgrado 3,2 milioni di euro. Una somma benedetta dalla Fiorentina che quattro anni dopo, cedendolo alla Juventus, incasserà oltre 81 milioni di euro.

Dopo i primi 12 mesi con la Primavera gigliata, 11 gol e 1 assist in 13 gare prima dei 10 gettoni in serie A (solo 152′), le tracce del bomber vero deflagrano nella stagione 2020-2021. L’attaccante di Belgrado in 37 gare di serie A segna ben 21 gol e offre due assist, expolit che convince Andrea Agnelli a fare il colpaccio.

Alla Juve arriva nel mercato invernale del 2022, in 15 presenze saranno 7 gol e 1 assist, fodamentali per riportare la squadra di Allegri in Champions. Arriviamo così alla stagione scorsa, condizionata dalla pubalgia. Il nostro seppur a intermittenza, alla fine mette a referto 10 gol e 2 assist in 27 gare.

Si arriva così all’estate post plusvalenze per la Vecchia Signora. Per fare cassa Vlahovic sembra tra i primi sacrficabili, alla fine però alla Continassa decidono di tenerlo, anche perché il mosaico a tre immaginato dai diretti interessati, non va in porto. Vediamo perché.

Vlahovic: il Chelsea lo voleva solo per liberarsi di Lukaku

Come vi abbiamo raccontato, la Juventus su Vlahovic ha speso una cifra decisamente importante. Inoltre sui bilanci bianconeri pesa anche il corposo ingaggio percepito dall’ex Viola: 7 milioni netti fino al 2026. Anche per questo, alla Continassa pensavano ad una cessione, puntando sia al mercato dell’Arabia Saudita, sia sulla solita ricca Premier.

Proprio quella inglese, tra luglio e agosto, sembrava la strada maggiormente percorribile. Per non restare senza totem offensivo, la Juventus aveva intrecciato una trattativa col Chelsea, scemata anche a causa di un giallo di mercato.

Siamo a metà luglio, l’Inter ha trovato un accordo (35 milioni più 5 di bonus) col Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo di Lukaku, ma Marotta e Ausilio non riescono a mettersi in contatto con il belga per definire i termini contrattuali. ‘Big Rom’ fa letteralmente perdere le sue tracce non rispondendo nemmeno ai compagni, Lautaro in primis.

Lukaku in realtà ha giocato su due tavoli. La Juve infatti per lui avrebbe offerto 37,5 milioni al Chelsea, forte di una nuova ipotetica ferrea volontà del giocatore.

Come noto, la ciambella non riuscirà e alla fine il belga approderà alla Roma per 5 milioni di prestito oneroso, col calciatore che si abbasserà il compenso da 11,2 milioni a 7,5 netti l’anno. La verità è che i bianconeri speravano di inserire nell’affare proprio Vlahovic. Alla resa dei conti però, da Londra segnali concreti in questa direzione non sono mai arrivati. Lo scambio si è bruciato anche perché l’Inter, una volta scoperto l’arcano, ha reso pubblico il voltafaccia di Lukaku.

Da un lato quindi il Chelsea avrebbe preso Vlahovic per liberarsi a titolo definitivo di Lukaku. Dall’altro, il popolo bianconero ha alzato le barricate. Nessuno avrebbe capito lo scambio Lukaku-Vlahovic. Alla fine il serbo sta facendo godere gli juventini, mentre Lukaku è diventato subito il beniamino della Curva Sud.

