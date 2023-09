Roma, la società ha deciso: Mourinho ai saluti

L’addio di Josè Mourinho sembra ormai scontato, il tecnico giallorosso ha deciso quale sarà il suo destino

La sconfitta della Roma nella gara col Genoa è stata un’altra goccia per una decisione che sembra ormai pronta da tempo. Il rapporto con la società si è esaurito, il sostituto è già pronto da un bel pezzo.

Il crollo dei giallorossi nella gara di Marassi è il simbolo forse dell’instabilità dei giallorossi. La Roma in quattro giorni è passata dal segnare sette gol all’Empoli al subirne quattro dal Genoa di Gilardino, troppo umorale questa squadra per poter essere continua.

Così, l’allenatore è la figura più criticata di tutti, proprio perché è stato spesso protagonista. José Mourinho lascerà la Roma, ormai non sembrano esserci più dubbi e resteranno da capire solo le tempistiche per concretizzare questa partenza.

Gli indizi ci sono, e stanno diventando anche abbondanti. La società ormai non farà molto per trattenere Mourinho, e lo ha dimostrato nel corso del tempo. Non è arrivato il rinnovo di contratto che voleva, la sua scadenza dell’accordo al giugno 2024 era stata da tempo analizzata, ma la società ha preferito glissare sugli allarmi lanciati dal tecnico, creando così una sorta di gelo tra le parti. Con la fine del rapporto per la fine della stagione non si esclude nemmeno un addio anticipato per Mourinho.

Mourinho out, ecco chi allenerà la Roma

Un’eventuale altra offerta farebbe capitolare il tecnico, che lascerebbe la Roma e il calcio italiano. Liberando così i capitolini di un pesante ingaggio, da poter reinvestire su quello che sarà il prossimo allenatore, da prendere in concorrenza con gli altri top club, ma forse l’unico abile a dare sollievo a una piazza fortemente nervosa per l’alternarsi dei risultati. La Roma si affiderà ad Antonio Conte, l’ex mister di Juve e Inter sarebbe perfetto per questa situazione.

Intanto conosce i Friedkin, e almeno in Italia è una garanzia efficace. Dopo i tanti investimenti fatti, la proprietà americana vorrebbe lottare per lo scudetto, il mister leccese garantirebbe questo ma anche con una campagna acquisti fatta su misura. Avrebbe in rosa elementi che già conosce come Spinazzola, Dybala e Lukaku e punterebbe soprattutto sulle motivazioni, quelle che spesso mancano ai giallorossi. Capaci di passare dalle stelle alle stalle in pochi giorni, tutto poco consono per una squadra che era attesa al grande salto di qualità.