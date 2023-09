Raffaella Fico rimane in accappatoio, visione cocente

Raffaella Fico continua a far parlare di se nel mondo dei social network. Gli scatti postati quotidianamente, infatti, lasciano sempre tutti i follower senza fiato

La nota showgirl Raffaella Fico è più in forma che mai, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social network. I contenuti che si possono trovare sul suo profilo Instagram sono di una sensualità con pochi eguali.

La carriera per Raffaella inizia nel lontano 2007, quando partecipa al concorso di bellezza “Miss Italia”. La svolta definitiva, però, arriva l’anno successivo, quando partecipa come concorrente al noto reality show di casa Mediaset “Grande Fratello”. Una volta conclusa l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la carriera è esplosa definitivamente, portando Raffaella a debuttare anche sul grande schermo.

Sentimentalmente è stata legata all’ex attaccante dell’Inter Mario Balotelli. La coppia ha dato alla luce una bambina di nome Pia, nata nel dicembre 2012. Un’ altra storia che fece molto scalpore fu quella con il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, anche se la relazione durò soltanto pochi mesi. Oggi Raffaella è molto attiva sui social, dove delizia i follower con dei contenuti da far girare la testa.

Il profilo Instagram è vicino a raggiungere i 750.000 follower.

Raffaella Fico in accappatoio, lo scatto è bollente: delirio dei fan su Instagram

Nel corso degli anni Raffaella si è fatta apprezzare dal pubblico, che continua a seguirla con grande affetto anche al di fuori delle telecamere. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza travolgente che non sembra diminuire con il passare degli anni. Uno degli ultimi scatti pubblicati, come prevedibile, ha lasciato i fan senza fiato.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla con indosso un accappatoio di colore bianco. A lasciare tutti di sasso è la scollatura presente nella parte superiore, che mette in risalto un lato A sempre più esplosivo. Il contenuto in questione ha fatto il pieno di like, con i fan che non hanno esitato a scatenarsi nei commenti.

“Bellezza disarmante e personalità raggiante” e “sempre sexy e stupenda”, questi sono solo alcuni dei commenti che anno invaso lo scatto in questione. Molti follower, invece, si sono lasciati andare con messaggi un pò “coloriti”, che la showgirl evita giustamente di commentare. Raffaella Fico è intenzionata a stupire ancora, con ulteriori scatti che, sicuramente, saranno sempre molto roventi e supervisti su Instagram.