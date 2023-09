Panchina a Conte: decisione presa, clamoroso in Italia

Antonio Conte è senza panchina da oltre sei mesi, dal giorno della rescissione consensuale del contratto con il Tottenham. Ma la svolta è vicina

Per uno come Conte sei mesi e oltre lontano dal mondo del calcio sono un’eternità. “Vivo di calcio ventiquattr’ore su ventiquattr’ore e non posso fare diversamente. Allenare per me è quasi un’ossessione“.

In più occasioni ha ribadito la sua smodata passione per un mondo che lo vede protagonista da più di trent’anni. Prima come calciatore e successivamente da allenatore, con un solo obiettivo fisso in mente: la vittoria. E ora dopo più di 180 giorni senza panchina, per il tecnico leccese sembra giunto il momento di tornare in pista, in quella Serie A che ha lasciato due anni e mezzo fa, subito dopo aver condotto l’Inter alla conquista del diciannovesimo scudetto.

In questo periodo di distacco, Conte ha atteso che si presentasse l’occasione giusta, quella che gli consentisse di rilanciarsi alla grande. Una piazza importante e affamata di successi, proprio come lui. E la chance sta per concretizzarsi. Non in Premier League dove le panchine più importanti sono tutte occupate, né in altri Paesi. Conte vuole di nuovo l’Italia e la Serie A e l’occasione è arrivata.

Antonio Conte torna in Serie A: la decisione definitiva sarà presa a breve

Non è ancora chiaro se da subito o a partire dalla prossima stagione, ma Antonio Conte sarebbe molto vicino alla Roma di Dan Friedkin.

L’inatteso e clamoroso tracollo di Marassi contro il Genoa avrebbe indotto l’imprenditore americano e presidente giallorosso a procedere con l’esonero di Josè Mourinho. O meglio, ad un suo sicuro addio al termine della stagione e a un’ipotesi di divorzio immediato. La certezza, salvo mirabolanti colpi di scena, è che il ricco contratto triennale firmato dallo ‘Special One’ a maggio del 2021 non sarà rinnovato.

E secondo il tycoon californiano, l’unico allenatore in grado di sostituire al meglio un tecnico come Mourinho è proprio Antonio Conte, l’unico in grado di risollevare le sorti di una squadra da ricostruire sia sul piano caratteriale che tecnico. Nel caso in cui Friedkin optasse per l’addio immediato dell’allenatore di Setubal, l’arrivo del trainer leccese sarebbe immediato. Diversamente, Conte prenderebbe possesso della panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione. In ogni caso il futuro della Roma sembra segnato, così come il destino di due tra i più importanti allenatori del mondo.