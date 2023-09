Elodie strega tutti: spacco vertiginoso

La cantante romana, Elodie, ha deliziato nuovamente i suoi numerosi fan pubblicando uno scatto su Instagram con tanto di spacco vertiginoso

Elodie Di Patrizi, meglio nota più semplicemente come Elodie, è davvero insaziabile in ambito lavorativo. La cantante romana classe ’90 si è resa protagonista di una crescita incredibile negli ultimi anni, sotto tutti i punti di vista. Il 3 maggio ha raggiunto la soglia dei 33 anni di età: l’ex volto di Amici è nel pieno della sua carriera e adesso non intende fermarsi.

Piuttosto vuole continuare a cavalcare l’enorme ondata di successo. Difatti, è uscito da poco il video del suo nuovo singolo intitolato ‘A Fari Spenti‘. Il brano in argomento è stato scritto dall’illustre collega Elisa, mentre la produzione è a firma Marz & Zef. Questa canzone è arrivata dopo ‘Pazza Musica‘, il pezzo realizzato insieme a Marco Mengoni divenuto un vero e proprio tormentone estivo.

Insomma, ormai Elodie è una certezza assoluta in campo discografico. La corposa fan base dell’artista capitolina le consente di ottenere sempre buonissimi risultati. Inoltre, la cantante si appresta ad intraprendere un nuovo capitolo musicale, a partire dal prossimo 17 novembre.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è all’Elodie Show 2023, ossia il suo tour nei palazzetti d’Italia. Un traguardo prestigioso, che testimoniano pienamente la grande scalata della ragazza nata all’ombra del Colosseo. L’artista 33enne, dal canto suo, piace pure per la sua semplicità, sebbene all’apparenza la star romana dia tutt’altra impressione. Da questo punto di vista, probabilmente, il fisico mozzafiato non l’aiuta molto. Ma in generale va sicuramente considerato come uno degli aspetti più determinanti per quanto concerne l’ascesa di Elodie.

Elodie hot ai Sustainable Fashion Awards 2023: lo spacco manda in tilt i fan

Sex appeal incredibile, curve da capogiro, viso molto particolare che cattura lo sguardo di chi osserva. A tutto ciò dobbiamo aggiungere un talento comunque non indifferente. Di certo, sulla carriera di Elodie ha influito anche la relazione vissuta al fianco del noto rapper Marracash, che lei ha superato alla grande grazie ad Andrea Iannone.

Il futuro appare decisamente roseo, con l’artista classe ’90 che intanto non smette di deliziare i suoi vari fan sul proprio profilo Instagram. Spesso, in particolare, rilascia scatti anche molto provocanti, che accendono la fantasia degli utenti. Tra l’altro conta ben 3,3 milioni di follower: cifre da diva assoluta.

Nelle scorse ore, inoltre, la cantante ha sfoggiato su Instagram un abito elegantissimo e scintillante, che si ricollega alla serata dedicata alla cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, un evento importantissimo del settore della moda. Il vestito indossato da Elodie è una preziosa creazione della Maison Valentino e presenta un maxi spacco da togliere il fiato. Fan in delirio nei commenti sotto al post. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti di fronte a cotanta bellezza.