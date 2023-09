Paura Sergio Ramos: rapina nella casa con i quattro figli

Increscioso episodio per Sergio Ramos, rapinato in casa mentre i suoi quattro figli erano presenti: la paura è stata davvero forte. La dinamica dell’accaduto

Doveva essere una brillante notte di Champions League quella di Siviglia-Lens, ma è andata in tutt’altro modo. Il pareggio in campo è stato un risultato insipido per entrambe le squadre. Ma per Sergio Ramos si è trattato del male minore, considerato quanto si è invece verificato per la sua famiglia. Come racconta ‘ABC’, il difensore ha vissuto attimi di profonda paura, a causa di una rapina in casa, mentre né lui né sua moglie erano presenti ma sì c’erano i quattro figli con la baby-sitter.

È accaduto nella casa di campagna, ‘La Alegría’ nei pressi di Bollullos de la Mitación, posto dove il calciatore ha scelto di vivere da quando ha fatto ritorno al Siviglia. Sergio Ramos era impegnato in campo e la moglie Pilar Rubio non era in città per motivi di lavoro. Evidentemente i ladri avevano scelto quel giorno proprio consapevoli dell’assenza dei due coniugi e sono entrati in casa di sera. Tuttavia erano presenti i quattro figli e una/due baby-sitter – ancora non è del tutto chiaro -, che fortunatamente non hanno subito danni durante la rapina.

I malviventi sono riusciti a raggirare i sistemi di sicurezza presenti, sebbene siano abbastanza sofisticati siccome nella sua dimora il giocatore conserva e custodisce vari oggetti di valore e alcuni sue passioni che sono anche affari, ossia allevamento di cavalli fra cui lo Yucatán de Ramos, mondialmente riconosciuto e premiato.