Sergio Ramos se la canta: tutto svelato

Sergio Ramos ha deciso quale sarà il suo futuro: scelta incredibile da parte dell’ex centrale di Real e PSG.

Il futuro di Sergio Ramos si scriverà in queste ore. Sogno proibito dei tifosi del Napoli, delusi dall’acquisto del solo Natan in difesa, obiettivo apparentemente più concreto per la derelitta Roma di questo inizio di campionato, il centrale spagnolo è stato accostato con grande insistenza nelle ultime ore ai maggiori club sauditi.

Un profilo come il suo, legato fino allo scorso anno da un oneroso contratto da circa 15 milioni di euro al PSG, difficilmente infatti potrebbe accasarsi in Serie A, se non per un grande stimolo a livello personale. Per questo motivo la pista araba sembra oggi la più credibile. Nelle ultime ore è però spuntata una nuova clamorosa ipotesi per il suo futuro. E sarebbe davvero una scelta insolita.

Classe 1986, l’ex bandiera del Real Madrid in carriera ha vinto tutto. Calciatore di straordinario talento e grande efficacia, si è tolto ogni soddisfazione, ha giocato con i migliori giocatori al mondo, ha sfidato i migliori giocatori al mondo ed è spesso uscito vittorioso dai duelli più complicati. Per questo motivo è considerato uno degli svincolati di lusso dell’estate 2023.

Ma cos’ha davvero da chiedere di più al mondo del calcio, che tanto gli ha dato e a cui tanto ha dato nel corso degli ultimi quindici anni? Probabilmente poco o nulla. Anche se, va detto, lo spagnolo è reduce da una stagione in cui, a dispetto dell’età, ha collezionato oltre 30 presenze in Ligue 1, dimostrando di avere ancora una discreta forma e di potersi mettere in gioco anche in campionati competitivi.

Svolta per Sergio Ramos? Il calciatore si dà alla musica

Sulla carta, il difensore andaluso ha tutto per poter continuare a giocare a calcio. Tuttavia, non sta chiudendo nel frattempo le porte ad altre possibili avventure e prospettive di carriera.

Appassionato di musica fin da quando era giovanissimo, negli ultimi tempi ha infatti deciso di partecipare a un progetto musicale, cantando il brano La Roja Baila, inno della Nazionale spagnola a Euro 2016, insieme all’artista Niña Pastori.

Da calciatore a rockstar il passo potrebbe essere breve per Ramos, che al suo matrimonio con Pilar Rubio aveva avuto l’onore di veder suonare dal vivo addirittura gli AC/DC. Anche se il suo genere preferito è in realtà lontano dalle sonorità dure del gruppo di Angus Young.

Innamorato del flamenco, il difensore si è messo alla prova con questo genere cantando il brano A quién le voy a contar mis penas con Canelita, e molti sono sicuri che abbia un grande talento. Insomma quando sceglierà di ritirarsi ufficialmente dal mondo del calcio, chissà che Sergio non possa rivelarsi una stella anche nel mondo delle sette note.