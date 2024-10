All’Inter gratis, 85 milioni due anni dopo: Marotta fuori di testa

L’Inter potrebbe decidere di realizzare una delle trattative più proficue per la sua storia: Beppe Marotta ci pensa. La possibilità.

Si cercano, dentro e fuori dal campo. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono divenuti in poco tempo una coppia d’attacco solida, che è stata capace di generare una complicità, che ha appassionato non soltanto i tifosi interisti. Ne è un esempio quanto accaduto nelle prime settimane della stagione 2024-25 del campionato di Serie A, quando il centravanti argentino faticava a trovare la via del gol e dal compagno di reparto è sempre stato accompagnato, sostenuto e difeso.

Tuttavia affezionarsi – nel mondo del calcio – è una lama a doppio taglio. Spesso, infatti, s’impongono le leggi del calciomercato e del profitto, perciò le strade dei calciatori potrebbero separarsi e interrompere così un idillio perfetto. È quanto potrebbe accadere, se l’Inter cominciasse a ragionare sulla cessione di Marcus Thuram, per il quale iniziano a giungere offerte allettanti.

Mentre Lautaro ha rinnovato in estate fino al 2029, dopo una lunga trattativa, l’Inter ha fissato il prezzo per il calciatore francese: non si tratta per meno di 85 milioni di euro, a partire dalla prossima estate. Una cifra spauracchio per molti club, ma che non sembra inibire quelli di Premier League, che da tempo hanno posto al centro dell’attenzione l’attaccante figlio d’arte.

Inter, Marcus Thuram può diventare una plusvalenza storica: dalla Premier le offerte

Secondo quanto racconta ‘fichajes.net’, Arsenal, Aston Villa e Tottenham starebbero prendendo in considerazione la possibilità di anticipare un’offerta ai nerazzurri per il 27enne. Una situazione che non lascia indifferente l’Inter, consapevole che potrebbe realizzare una storia plusvalenza, avendo tesserato il calciatore a parametro zero, non appena concluso il contratto con il Borussia Mönchengladbach nel 2023. Il suo valore inoltre sembra destinato ad aumentare e rafforzarsi alla luce della continuità di rendimento che sta manifestando: durante le prime sei giornate di Serie A, infatti, ha già realizzato quattro reti e tre assist.

La società che più si sta mostrando interessata è l’Arsenal, ma anche Aston Villa e Tottenham hanno fatto sapere ai vertici nerazzurri che sono disposte a movimenti finanziari importanti per l’attaccante francese. Tuttavia, sarà inevitabile avanzare prima con cessioni di lusso per poi avvicinarsi all’Inter per Thuram. In Inghilterra sono convinti che i nerazzurri possano abbassate le pretese dinanzi a un’offerta cash, sebbene non sembra essere questo l’approccio del club. Manca ancora molto all’estate e anche Marcus Thuram dal canto suo sarà chiamato a compiere delle valutazioni personali.