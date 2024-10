Conte tradito dal big: ha detto sì al nuovo club

Antonio Conte deve mantenere alto il livello di attenzione, perché un grande club internazionale gli può strappar via il calciatore.

Non c’è modo di stare tranquilli, soprattutto quando gli impegni di campionato lasciano spazio alle Nazionali e si accumulano giorni di riflessioni e spostamenti. C’è chi si sposta da una parte all’altra per approfittare di una situazione di stallo per chiudere un affare. Ciò mantiene in allerta il Napoli, giacché una delle grandi figure del calcio mondiale è stato in città – secondo le indiscrezioni in circolazione – per strappare agli azzurri di Antonio Conte un gioiello.

“Datemi Lobotka per favore, che giocatore, mamma mia! Giocatori così ti fanno vincere la partita, io vado matto per i calciatori così”, ha affermato il tecnico Cesc Fabregas dopo Napoli-Como e del suo stesso avviso è il direttore sportivo del Barcellona, l’ex calciatore Deco. Come riferisce ‘El Nacional’, questi sarebbe stato in prima persona in Italia per negoziare per il centrocampista slovacco in vista della prossima stagione o addirittura a gennaio, al verificarsi di alcune uscite.

Non è la prima volta che il profilo del giocatore azzurro viene accostato ai blaugrana, pare infatti che sia nella lista delle priorità del presidente Joan Laporta. Anche perché le risposte che stanno giungendo da quella parte del campo a oggi non sono rassicuranti. Gavi non è ancora tornato a disposizione dopo la lesione al ginocchio dello scorso anno e anche Marc Bernal ha patito un infortunio ai legamenti e al menisco, quindi dovrà stare fermo per molti mesi. E non finisce qui.

Napoli, attento al Barcellona: il club lo manda a negoziare per il giocatore

Dani Olmo e Fermin Lopez sono fermi da giorni e Pablo Torre non convince oltremodo il tecnico Flick, mentre il club attenziona la situazione di Frenkie de Jong, che potrebbe non rinnovare l’accordo attualmente in vigore fino al 2026. Servono nuove e concrete soluzioni per la metà campo, ragion per cui Deco starebbe investigando la disponibilità di Stanislav Lobotka, il quale è imprescindibile per mister Antonio Conte ma di certo non indifferente al fascino del Barcellona.

Inoltre, il centrocampista del Napoli conosce già la Liga, avendo indossato la maglia del Celta de Vigo dal 2017 al 2020, prima di accettare la corte della società di Aurelio De Laurentiis e iniziare un percorso vincente con la maglia azzurra. In base alle informazioni del quotidiano, il calciatore avrebbe un bellissimo ricordo della Spagna e sarebbe felice di ritornarvi, tuttavia molto dipenderà anche dalla disponibilità del Napoli a trattarne la cessione: Lobotka ha un contratto valido fino al giugno del 2027.