Juve avvisata: doppio rifiuto e ritorno saltato

La Juventus mantiene l’attenzione altissima, perché il calciatore ha rifiutato per ben due volte e ciò vuol dire che salterà il ritorno: quale sarà il piano adesso?

Non è un segreto che la Juventus sia alla ricerca di rinforzi per il fronte offensivo. La squadra è in piena nuova costruzione, avendo iniziato al contempo l’avventura sotto la guida tecnica di Thiago Motta. Perciò la formazione a disposizione dell’allenatore sarà puntellata ulteriormente col tempo e una delle principali necessità riguarda proprio il centravanti. Da solo Dusan Vlahovic non può reggere l’intera mission dei gol e tra l’altro non può essere esclusa una sua partenza nel prossimo futuro.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta prendendo in esame alcune possibilità e più di una pista conduca all’estero. Precisamente i fari si sarebbero accesi in casa Barcellona. Infatti con l’ottimo stato di forma di Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski, c’è chi vede sempre più ridotta la possibilità di ritagliarsi uno spazio da titolare e perciò potrebbe lasciare il Camp Nou prima del previsto.

Si tratta di Ferran Torres. Secondo quanto riferisce ‘El Nacional’, El Tiburon è considerato in partenza, anche perché il tecnico Hans Dieter Flick ha fatto capire chiaramente che lo spagnolo non è una delle priorità nell’idea che ha per la squadra catalana. Quando chiamato in causa, alla luce di alcuni infortuni, sembra non essere riuscito a far cambiare idea al tecnico, ragion per cui la Juventus potrebbe approfittarne con successo.

Juventus, per l’attacco si guarda in casa del Barcellona: l’attaccante è possibile

Il Barcellona chiede circa 30 milioni di euro per cedere Ferran Torres e al momento non molte società si sarebbero fatte avanti, a causa dell’esiguo numero di presenze in stagione e alcuni piccoli problemi fisici. A telefonare ai blaugrana sarebbero stati Villarreal e Valencia, entrambi i club proponendo un prestito senza obbligo di riscatto. D’altronde Marcelino cerca un sostituto per Ilias Akhomach seriamente infortunato e al Mestalla cercano un attaccante a cui affidarsi per cambiare le dubbie sorti della stagione in corso.

Tuttavia pare che Ferran Torres abbia rifiutato entrambe le destinazioni, preferendo al momento giocarsi le carte che ancora gli restano a disposizione al Barcellona. Tale presa di posizione potrebbe seriamente favorire la Juventus, pronta a inserirsi per convincerlo, anche perché difficilmente il tecnico Flick cambierà la sua predisposizione. I tentativi sono iniziati e potrebbero dare frutti già a gennaio 2025.