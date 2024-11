Thiago Motta lo taglia fuori: via dalla Juve dopo 6 mesi, che bidone

Decisione sorprendente in casa Juve. Thiago Motta lo ha bocciato e presto potrebbe esserci una nuova cessione, ecco le ultime.

La Juve di Thiago Motta ha disputato finora una buona stagione, è in piena lotta sia in campionato che in Champions League e il club bianconero sta finora rispettando le aspettative di inizio stagione. Motta ha dovuto però fare i conti con qualche guaio di troppo e non è roba da poco.

In primo luogo la Juve ora è alle prese con un’emergenza difesa, purtroppo c’è stata la rottura del crociato per Bremer e per Juan Cabal e i due saranno out fino a fine stagione. Probabile quindi un intervento sul mercato ma oltre a ciò la società è pronta a cedere chi non sembra utile al progetto. Giuntoli e Motta ne hanno già parlato e vi sono idee chiare riguardo questa possibile cessione.

Una delle più grandi delusioni di questa stagione è il brasiliano Douglas Luiz, centrocampista che la Juve ha acquistato in estate. Il giocatore ha giocato poco causa infortuni e quando ha giocato ha fatto prestazioni piuttosto negative, sembra davvero lontano dagli standard della serie A o comunque non si è ambientato; per questo – come riporta Sportmediaset – il club bianconero non chiuderebbe ad una clamorosa cessione a gennaio.

Addio Juve, svolta sorprendente già a gennaio

La Juve ha acquistato Douglas Luiz per oltre 50 milioni sebbene inserendo in contropartita all’Aston Villa i cartellini di Barrenechea e Iling Junior, giovani che finora neanche hanno fatto più di tanto. Il centrocampista brasiliano ha comunque deluso le aspettative e non è impossibile un ritorno in Premier, sulle sue tracce c’è l’Aston Villa che lo riaccoglierebbe a braccia aperte ed anche il Newcastle, che già la scorsa estate inseguiva il calciatore.

Insomma il club ha le idee chiare, il giocatore è tutt’altro che incedibile e finora si è rivelato un autentico flop. La Juve a gennaio necessita di un centrale difensivo e di un attaccante, per questo però ha bisogno di fare cassa. Oltre a Douglas Luiz ci sono altri giocatori in uscita e tra questi anche il brasiliano Danilo, oramai giocatore che sembra fuori dai piani del club e di Thiago Motta.

Oltre a loro poi ci sono altri giocatori che potrebbero esser sacrificati sul mercato, anche il giovane Mbangula, giovane che ha debuttato in questa stagione. E infine c’è il caso Arthur, il brasiliano ha un ricco ingaggio ed è in uscita ma serve una squadra disposta ad accollarselo. Quel che è certo è che la Juve deve lavorare prima in uscita e poi in entrata, si deciderà meglio nelle prossime settimane.