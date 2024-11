Dalla Fiorentina alla Juve: 20 milioni

Per concludere l’affare occorrono circa 20 milioni di euro e il nome circola dalla Fiorentina alla Juventus. Come terminerà la trattativa? Lo stato della situazione.

L’edizione 2024-25 del campionato di Serie A si sta rivelando particolarmente avvincente. Giunti alle 13esima giornata, in pochi punti sono raccolte più squadre che lottano per il vertice assoluto della classifica. Dal Napoli all’Atalanta, dall’Inter alla Juventus con la grande sorpresa che rappresentano sia Fiorentina che Lazio, le quali stanno conducendo un’annata da favola. Affinché il percorso possa proseguire all’insegna delle grandi ambizioni, sarà chiaramente necessario provvedere con accurati innesti da ritrovare fra le opportunità di calciomercato.

Da questo punto di vista le esigenze di Fiorentina e Juventus potrebbero convergere e fare capo a un profilo che entrambe le società hanno posto sotto i fari dell’attenzione da un po’. Si tratta di un attaccante, chiaramente ruolo un cui tutte e due le squadre necessitano per un upgrade ulteriore per quanto riguarda il reparto interessato. Il nome sul taccuino è quello di Angel Correa dell’Atletico Madrid.

Il 29enne di Rosario risponde agli ordini del Cholo Simeone e veste i colori del Colchoneros ormai da un decennio, precisamente dal 2014, quando gli spagnoli lo acquistarono dal San Lorenzo. Tuttavia, nonostante sia un riferimento fra i più importanti per la formazione di Madrid, in questo inizio di stagione sembra leggermente ridimensionato il suo apporto perciò si potrebbe pensare a una cessione.

Dalla Liga alla Serie A: Juventus e Fiorentina condividono l’obiettivo

Vari club europei hanno notato un suo coinvolgimento più contenuto con l’Atletico Madrid e intendono approfittarne per intavolare un affare. All’estero si è fatto avanti principalmente il Crystal Palace, mentre in Italia piace sia alla Fiorentina che alla Juventus. Nessuno si fa sfuggire alcun dettaglio, poiché il momento potrebbe rivelarsi propizio: l’accordo di Correa con l’Atleti scade nel 2026. In caso di mancato rinnovo, per non rischiare di perderlo a parametro zero, è questo il periodo giusto per la cessione.

Dal canto proprio l’attaccante argentino sente di avere ancora molto da dare, perciò non disdegnerebbe una squadra pronta a offrirgli la centralità che sembra stia mancando sotto la guida tecnica di Diego Simeone. La Fiorentina ricerca qualità ed esperienza mentre la Juventus ha bisogno di gol. Discorso affine per il Crystal Palace, che sta individuando un giocatore polivalente per il fronte offensivo. L’affare si realizzerà soltanto a partire da 20 milioni di euro, una cifra comprensibile alla luce del valore di Correa, ma a quanto pare un ostacolo da superare sarà proprio la volontà di Simeone: nonostante tutto, per lui l’argentino resta un riferimento principale e farà di tutto per non farlo partire.