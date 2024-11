Addio Douglas Luiz: la Juve ha già deciso

La Juventus valuta il futuro di Douglas Luiz, il cui rendimento non ha soddisfatto le aspettative. Chiara la stratega di Giuntoli.

Sarà un gennaio ricco di colpi per la Juventus. Il club, infatti, ha intenzione di regalare a Thiago Motta nuovi rinforzi in modo tale da rendere più profonda la rosa a sua disposizione: la priorità, in tal senso, consisterà nel prendere due difensori capaci di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer e Juan Cabal. Non escluso, inoltre, l’ingaggio di un vice-Vlahovic alla luce degli incerti tempi di recupero di Arek Milik. Colpi che dovranno essere finanziati da qualche partenza. Il principale indiziato a partire è Nicolò Fagioli ma, oltre a lui, pure Douglas Luiz potrebbe lasciare Torino.

Il 26enne brasiliano, prelevato nello scorso luglio dall’Aston Villa per 50 milioni, era considerato il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva condotta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il faro da cui ripartire e rifondare l’intero reparto di centrocampo. Il suo ambientamento in Italia, però, si è rivelato più complicato di quanto inizialmente previsto, con Motta che non ha esitato nell’escluderlo spesso dalla formazione titolare per puntare forte su altri componenti del gruppo.

Il classe 1998, di conseguenza, è stato relegato al ruolo di riserva e, una volta in campo, non ha mai convinto del tutto. Appena 9 le presenze totalizzate, per un totale di 312 minuti. Un bilancio negativo che, unito ai due rigori causati nei match contro il Lipsia ed il Cagliari, hanno fatto sorgere dei dubbi in merito alla permanenza del giocatore tra le fila della Vecchia Signora. Il Ds dell’Aston Villa Monchi, nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha speso parole al miele nei suoi confronti spiegando di essere pronto a riprenderlo alla riapertura del mercato.

Mercato Juventus, addio Douglas Luiz: il piano di Giuntoli

Le probabilità di rivedere Douglas Luiz con indosso la maglia dei Villans, in ogni caso, risultano prossime allo zero. La Juve, stando a quanto riportato dal portale ‘TBR Football’, ha infatti altri piani per il proprio tesserato. La speranza, in particolare, è quella di assistere alla sua rinascita. Nel caso in cui la crisi dovesse perdurare, allora si cercherebbe di imbastire uno scambio alla pari con il Manchester United comprendente anche Joshua Zirkzee.

Un’operazione che, al momento, viene considerata fattibile: i due giocatori condividono lo stesso procuratore (Kia Joorabchian) e l’olandese, ai margini nei nuovi Reds di Ruben Amorim, freme dalla voglia di rientrare in Serie A.