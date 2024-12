Non lo vogliono neanche gratis: resta in Serie A

Resterà ancora un giocatore della Serie A, poiché pare che nemmeno gratis si possa realizzare il suo trasferimento: la situazione è piuttosto chiara.

La Premier League guarda la Serie A. Il massimo campionato inglese osserva con attenzione i prospetti e le certezze del Belpaese per rinforzare le linee delle proprie squadre. In alcuni casi gli affari riescono, sebbene con sorti alterne. In altri il trasferimento decade, dopo acute valutazioni. Questa seconda ipotesi è quella che pare si stia verificando in questi ultimi giorni, in seguito a un avvicinamento da parte del Manchester United.

Lo riferisce ‘fichajes.net’, che racconta i retroscena di un interessamento destinato a decadere prima della sua concretizzazione. La società coinvolta è quella del Napoli, che avrebbe dialogato con il Manchester United. Non esclusivamente per l’affare che ha portato in azzurro Scott McTominay, ma per quello che invece potrebbe portare Alex Meret in Inghilterra.

Fonti vicine alla società inglese avrebbero assicurato inizialmente di un sondaggio per il portiere italiano 27enne, poi l’opzione sarebbe stata scartata. In prima istanza a impedirne il trasferimento vi sarebbero discorsi avanzati con il Napoli per il rinnovo del contratto, il quale nella versione attuale scadrà a giugno prossimo, del 2025. Poi evidentemente perché lo United non è così convinto che il giocatore possa fare al proprio caso.

Dalla Serie A alla Premier League? L’ipotesi è da scartare, la situazione del giocatore

Dalla stagione 2022-23 Alex Meret ha cominciato a consolidare la sua posizione gerarchica all’interno del gruppo squadra del Napoli, fino a diventare un imprescindibile per Antonio Conte. Il miglioramento costante delle sue performance è quanto ha portato le società internazionali ad osservarlo con attenzione, ma pare che il Manchester United si sia ritratto di già, nonostante le indiscrezioni in circolazione nelle ultime settimane.

A meno di clamorosi e inattesi cambi di prospettiva, infatti, Alex Meret continuerà a difendere i pali del Napoli e per i club avversari non è la condizione ideale per inserirsi, quella del momento: le conversazioni fra le parti per una firma sul prossimo accordo sono foriere di ottime prospettive e ne sono felici le due parti coinvolte. Perciò i Red Devils spingono la sonda altrove, alla ricerca di ulteriori alternative per la porta. Non si concluderà alcun affare a parametro zero né anticipatamente a gennaio.