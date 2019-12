Calciomercato Juventus, altra esclusione per de Ligt | Cambia il suo futuro

Altra esclusione per Matthijs de Ligt, superato nelle gerarchie, anche in questa sfida di Supercoppa Italiana, da Merih Demiral. La scelta di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus

Primo trofeo stagionale in palio fra la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri si preparano al big match in Arabia Saudita e lo faranno senza Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese arrivato alla Continassa nell’ultima estate di calciomercato dall’Ajax. Il classe 1999 dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante sembrava aver trovato il giusto ritmo, tutto questo prima dell’esplosione di Merih Demiral, stopper turco tornato dal prestito al Sassuolo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, dall’esclusione in Supercoppa a Guardiola: le ultime su de Ligt

Per il big match contro la Lazio di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, che qualche giorno fa ha schiantato i bianconeri in campionato, Maurizio Sarri ha optato di nuovo per Demiral, lasciando in panchina de Ligt. In quest’ottica, in vista delle prossime finestre di calciomercato, Pep Guardiola potrebbe fare un pensierino per il suo Manchester City al giovane centrale olandese. De Ligt sarebbe infatti congeniale per la trama di gioco dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco che potrebbe anche dire addio ai Citizens se non dovessero arrivare colpi di livello nel prossimo futuro.

GT