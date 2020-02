Highlights Serie A, video Lazio-Spal: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Lazio-Spal: gol, tabellino e azioni della 22a giornata di Serie A. Dopo il pareggio nel derby, i biancocelesti vogliono i tre punti.

Highlights video Lazio-Spal: gol, tabellino e azioni della 22a giornata di Serie A. Dopo il pareggio nel derby, i biancocelesti vogliono i tre punti. Si tratta infatti di una gara fondamentale per la squadra allenata da Simone Inzaghi che vede anche un Ciro Immobile alla ricerca di gol per superare il record di reti di Higuain in un unico campionato. Dall’altra parte invece si conta su bomber Petagna, nonostante abbia firmato con il Napoli ed a giugno abbandonerà in ogni caso Ferrara.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Atalanta-Spal 1-2: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Lazio-Sampdoria 5-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Serie A, Tabellino Lazio-Spal

Alla conclusione della gara saranno disponibili i tabellini e le pagelle, quest’ultime gentilmente concesse da calciomercato.it. Restate quindi in nostra compagnia.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Spal-Bologna 1-3: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Lazio-Napoli 1-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Video, Highlights Lazio-Spal

Alla conclusione della partita saranno messi a disposizione degli utenti gli highlights della divertente ed entusiasmante partita.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Brescia-Lazio: 1-2 gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Fiorentina-Spal 1-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

G.S.