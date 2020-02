Highlights Serie A, video Fiorentina-Atalanta: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Alle ore 15:00 anticipo del campionato di Serie A con Fiorentina e Atalanta a sfidarsi al Franchi per il 23esimo turno. Attese sorprese e tante reti.

Alle ore 15:00 anticipo del campionato di Serie A con Fiorentina e Atalanta a sfidarsi al Franchi per il 23esimo turno. Attese giocate entusiasmanti e tante reti. Di fronte infatti si trovano club che sono abituati a sorprendere, con la Dea che vuole tornare a correre per puntare la Champions League e mettendo in discreto punteggio tra i bergamaschi e la Roma, affinché ci si possa assicurare l’accesso alla massima competizione europea. Dall’altra parte ci si attende una reazione in seguito al k.o. contro la Juventus.

Tabellino, Fiorentina-Atalanta

Alla conclusione della partita saranno disponibili i tabellini del match con le pagelle offerte da calciomercato.it.

Video, highlights Fiorentina-Atalanta

Alla conclusione del match saranno disponibili gli highlights della partita tra Fiorentina e Atalanta.

