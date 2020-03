Calciomercato Juventus, firma a un passo | Ecco tutti i dettagli

La Juventus pensa a rinforzare ogni zona di campo in sede di mercato. Nel mirino del club bianconero, il giocatore verso il rinnovo con la big d’Europa

Tra l’emergenza coronavirus e il calciomercato pensando alla ripresa delle varie competizione. Il 2020 sarà ricordato per una stagione caotica anche sul fronte calcistico. La Juventus, però, non si ferma e pensa a rinforzarsi in vista della prossima stagione mettendo nel mirino i vari top player in circolazione.

Calciomercato Juventus, Ter Stegen verso il rinnovo con il Barcellona

La Juventus aveva provato a chiedere informazioni per uno dei migliori portieri in circolazione come André Ter Stegen, ma poi il rinnovo di Szczesny ha fatto sì che la pista tramontasse. Come svelato dal portale quotidiano ‘Mundo Deportivo’ l’estremo difensore tedesco, però, sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale con il club blaugrana. Da tempo sono in corso i contatti per il prolungamento e, secondo fonti molto vicine alla società, Ter Stegen sarebbe sul punto di firmare un quadriennale o un quinquennale con il Barcellona.

Nelle ultime stagioni in Spagna il tedesco è diventato uno dei migliori portieri al mondo riuscendo a mettersi in luce sia nel campionato spagnolo che in Champions League con uscite da urlo. Inoltre, Ter Stegen è molto bravo anche con i piedi, avendo collezionato anche assist vincenti per Suarez e compagni. Un giocatore completo capace di fare la differenza anche in fase di possesso.

La Juventus dovrà così pensare a nuovi obiettivi di mercato con il club bianconero sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

