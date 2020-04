Calciomercato, non solo Barcellona | Offerta choc dalla Premier

Già da diverse settimane il Barcellona sarebbe finito nuovamente sulle tracce di Neymar, ma non solo. Offerta choc dalla Premier

Neymar potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain a partire dalla prossima stagione. Il campione brasiliano sarebbe finito nel mirino del suo ex club, il Barcellona, pronto a mettere sul piatto un’offerta convincente per il suo ritorno in Spagna.

Calciomercato, offerta del Chelsea per Neymar

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” dopo la sanzione della FIFA il Chelsea potrebbe tornare alla carica con un colpo davvero entusiasmante come quello del sudamericano. Dopo l’addio della scorsa estate di Hazard, Lampard potrebbe accogliere a braccia aperte Neymar con i “Blues” pronti ad offrire ben 50 milioni a stagione per il brasiliano.

Ora sarà lo stesso campione a decidere il suo futuro tra i milioni del Chelsea e la sua voglia di tornare a giocare con il suo amico Lionel Messi. Tra i due l’intesa è ottima e così il tandem potrebbe ricomporsi improvvisamente.

