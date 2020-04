Calciomercato Juventus, Agnelli lo scarica | Cessione decisa, agente avvertito

La Juventus ha intenzione di fare un mercato importante, ma per farlo è necessario lavorare bene in uscita: Paratici potrebbe vendere una stella.

Il prossimo mercato ha tutta l’aria di essere molto interessante per la Juventus. Il club piemontese vorrebbe muoversi con decisione per rinforzare il centrocampo e ringiovanire l’attacco. I bianconeri, però, devono riuscire ad aumentare la voce ‘entrate’ a bilancio e per farlo saranno necessarie delle cessioni. Per questo motivo Fabio Paratici potrebbe decidere di mettere sul mercato giocatori come Higuain, Pjanic e Douglas Costa. Proprio il brasiliano sembra essere il bianconero con più offerte.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa è sul mercato | Le ultime

Il prossimo mercato della Juventus passa dalle cessioni: secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano, i bianconeri sarebbero intenzionati a cedere Douglas Costa. Paratici avrebbe già dato mandato a Branchini -l’agente che lo ha portato in Italia- di trovare un acquirente. L’esterno brasiliano è un giocatore estremamente determinante quando è in campo, ma il problema è proprio legato alla sua presenza. I continui infortuni di Douglas Costa lo rendono sacrificabile sul mercato. ‘Flash’ -come lo chiamano i tifosi bianconeri- sembra essere un macchina dotata di un motore troppo potente: gli altri componenti non gli stanno dietro.

Le pretendenti al numero ’11’ bianconero, peraltro, non mancano di certo. Leonardo è da sempre tra i fan più convinti di Douglas Costa ed in estate, con la partenza di Neymar sempre più plausibile, potrebbe provare a portarlo a Parigi. Non c’è solamente il PSG sul bianconero, ma anche il Manchester City sembra essere molto interessato. Sia Guardiola che Pochettino, se dovesse sostituire il tecnico catalano sulla panchina dei ‘Citizens’, darebbero volentieri il benvenuto all’esterno brasiliano. Nel frattempo, Douglas Costa è uno dei giocatori che si è fatto trovare più pronto dai bianconeri per la ripresa e ha espresso la volontà di concludere la stagione tiranneggiando le difese avversarie. Il brasiliano potrebbe provare a lasciare il segno prima di lasciare definitivamente Torino.

