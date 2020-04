Clamoroso | Presidente sospeso a vita e club retrocesso!

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal portale greco SDNA sul futuro dell’Olympiacos: il club potrebbe essere retrocesso con il presidente indagato

Brutte notizie provenienti dalla Grecia. Come svelato dal portale greco SDNA l’Olympiacos potrebbe addirittura essere retrocesso nella seconda divisione del campionato greco. Il suo proprietario, Evangelos Marinakis, sarebbe sospeso a vita, come rivelato da SDNA, per alcune partite truccate.

Olympiacos, il presidente Evangelos Marinakis rischia sospensione a vita

L’inchiesta parte da una sfida del campionato greco del febbraio 2015 tra Olympiacos-Atromitos (2-1). Già in passato la partita fu oggetto di indagine con la Federazione calcistica greca che decise di chiudere il caso.

Ora le cose sarebbero cambiate nuovamente, come rivelato dal portale greco SDNA, che ha svelato un’indagine condotta da un membro del Codice di condotta greco. Tutto ruoterebbe intorno a tre partite truccate per l’Olympiacos e una per il Panathinaikos. Marinakis, che è anche il proprietario del Nottingham Forest in Championship, rischierebbe di essere bandito a vita. Infine, l’Olympiacos sarebbe così condannato a pagare una multa di tre milioni di euro.

Nelle prossime settimane la vicenda potrebbe essere più chiara con le dovute punizioni inflitte in maniera ufficiale.

