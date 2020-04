Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Pericolo dalla Spagna

Arrivato in estate con il compito di rilanciarsi ad alti livelli, Theo Hernandez ha superato ogni più rosea aspettative attirando nuovamente l’attenzione su di se.

Tra le note liete dell’annata di alti e bassi del Milan c’è sicuramente l’exploit di Theo Hernandez, terzino sinistro arrivato come primo acquisto la scorsa estate dal Real Madrid. Il classe 1997 ex ‘blancos’ aveva il compito di rilanciarsi ad alti livelli. Una mansione riuscita in toto al mancino transalpino che ha visto così moltiplicare il proprio valore di mercato dopo che il Milan ha investito 20 milioni per strapparlo al Real. Ben sei reti con tre assist in stagione per Theo che ha impressionato per forza, velocità, costanza e capacità di inserimento che lo hanno portato a farsi sentire con ottima continuità persino in zona gol. Una vera e propria marcia in più per Hernandez che rappresenta il prototipo del terzino moderno, abile in entrambe le fasi. Per tutte le ultime notizie sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occhi su Theo: ci riprova il Real Madrid

I numeri impressionanti della stagione di Theo Hernandez a Milano non sono però di certo passati inosservati. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse di diverse big europee tra le quali spiccano il Paris Saint Germain e il Manchester United oltre al Chelsea.

Eppure secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes’ anche la sua ex squadra, il Real Madrid, starebbe pensando al clamoroso ritorno. Stando alla testata iberica la grande annata di Theo unita ai forti dubbi sulle prestazioni e sul futuro di Marcelo, potrebbero indurre il club della capitale a lanciare un nuovo assalto al mancino del Milan. Una firma naturalmente condizionata e legata a doppio filo ad una partenza del già citato Marcelo nonostante Zidane sembri intenzionato a tenere il brasiliano ancora una stagione.

