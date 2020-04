Calciomercato Inter, caccia all’erede di Godin | Lo voleva anche il Milan

L’Inter si guarda intorno a caccia di un colpo di spessore in difesa: l’occasione giusta per il calciomercato estivo potrebbe arrivare dall’ex obiettivo del Milan

Il momento di difficoltà vissuto dal calcio italiano a causa del Coronavirus non frena i progetti per il prossimo anno dei top club. In casa Inter, in vista del calciomercato estivo, si lavora ad un colpo di spessore in difesa vista la possibile partenza anticipata di Godin. Spunta quindi un’opzione in prospettiva, con il profilo già cercato dal Milan sul taccuino di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, chance in difesa: scelto il post Godin

Il nome a sorpresa per la difesa nerazzurra potrebbe essere quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore del Barcellona, in prestito con diritto di riscatto allo Schalke 04, non è più sicuro di restare in Bundesliga. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo‘, il club tedesco avrebbe un’opzione per riscattare il cartellino del 20enne già cercato dal Milan lo scorso gennaio. La valutazione concordata con il Barcellona si attesta sui 25 milioni di euro, cifra ritenuta evidentemente eccessiva dalla dirigenza dello Schalke.

Il club tedesco punterebbe quindi al ribasso ma il rischio di perdere Todibo e puntare su un nuovo centrale è concreto. Ecco perchè Marotta potrebbe puntare sul classe 2000 accontentando le richieste dei catalani e svecchiando la retroguardia di Conte. Dopo l’ufficioso rinnovo di Skriniar e quello probabile di de Vrij, il nome ideale per completare il trio difensivo agli ordini del tecnico pugliese potrebbe essere proprio Todibo.

Considerato uno dei maggiori prospetti del calcio europeo, il difensore ha giocato solo 10 partite con lo Schalke 04 per un totale di 569′. Situazione in divenire ma nel caso in cui la partenza anticipata di Godin fosse ufficiale, ecco che quello di Todibo diventerebbe un nome caldo in casa nerazzurra.

