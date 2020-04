Calciomercato, Ancelotti sblocca l’affare | Esultano Juventus e Inter

Il tecnico dell’Everton potrebbe fiondarsi su Higuain nel prossimo calciomercato estivo, liberando così Kean per il ritorno in Italia

La Juventus è pronta a voltare pagina nel reparto offensivo per la prossima stagione. Gonzalo Higuain sembra destinato all’addio, con la dirigenza della Continassa decisa a consegnare un centravanti più giovane a Maurizio Sarri. Il giallo sulla presunta volontà del ‘Pipita’ di non ritornare in questo momento in Italia a causa dell’emergenza coronavirus potrebbe pregiudicare ulteriormente il legame con la società bianconera, che cerca una sistemazione per sgravarsi anche del pesante ingaggio da 7,5 milioni a stagione del numero 21.

Higuain pesa a bilancio per circa 18 milioni di euro e la Juve non sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto, in scadenza attualmente nel 2021. Per il momento non sarebbero arrivate offerte concrete per l’argentino, a parte un possibile inserimento dei Los Angeles Galaxy per portarlo nella Major League Soccer statunitense. Da escludere, almeno in questa fase della sua carriera, un possibile ritorno alle origini nella fila del River Plate.

Calciomercato Juventus e Inter, Higuain libera Kean

In aiuto della Juventus, però, potrebbe intervenire Carlo Ancelotti. Le tante speculazioni sul futuro di Moise Kean allontanano il giovane attaccante dall’Everton, con il tecnico di Reggiolo che può pensare di affidarsi ad un attaccante della caratura e dell’esperienza di Higuian per rinforzare il reparto offensivo dei ‘Toffees’. Kean ha deluso finora nella sua esperienza in Premier League, realizzando finora soltanto una rete nel campionato inglese. E, prima dello stop per l’emergenza sanitaria, non è riuscito ad imporsi neanche dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Ancelotti.

Un possibile sbarco di Higuain alla corte di Ancelotti potrebbe essere inoltre il via libera all’Inter nella corsa per riportare Kean in Serie A. Il club nerazzurro tiene in considerazione l’assistito di Raiola per lo scacchiere offensivo di Conte, soprattutto in caso d’addio di Lautaro Martinez. In un solo colpo, così, Ancelotti riuscirebbe ad accontentare sia Juve che Inter…

G.M.