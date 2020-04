Calciomercato Inter, muscoli e grinta per Conte | Spesa in Serie A

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla possibile operazione che potrebbero concludere i nerazzurri per rinforzare il centrocampo di Conte

Nella prossima sessione di calciomercato i maggiori sforzi economici l’Inter potrebbe concentrarli sul centrocampo. Antonio Conte vorrebbe un giocatore bravo ad inserirsi in zona gol e quindi a supportare la fase offensiva, ma anche un elemento in grado di garantire più copertura alla difesa e in generale equilibrio alla squadra. A tal proposito, il nome forse ancora in cima ai desideri del tecnico nerazzurro milita in un’altra big del nostro campionato di Serie A ed è già stato timidamente trattato a gennaio.

Calciomercato Inter, colpo in mediana: i dettagli

E’ Allan Marques Loureiro, noto semplicemente come Allan il calciatore che potrebbe provare a prendere l’Inter per aggiungere grinta e muscoli alla mediana. La scontro con De Laurentiis, che ha raggiunto le massime vette nello scorso autunno con il noto ammutinamento, è ancora rovente tanto che per alcune fonti porterà sicuramente al divorzio con il Napoli. Di mezzo ci sarebbe anche un rapporto tutt’altro che idilliaco con Gennaro Gattuso, testimoniato non solo dalla mancata convocazione del 29enne di Rio de Janeiro per la trasferta di Cagliari di metà febbraio.

Nelle prossime settimane Marotta potrebbe imprimere sul pedale dell’acceleratore riallacciando i contatti con il club partenopeo, con cui i rapporti sono ottimi come confermano l’affare Politano e i colloqui per altre possibili affari, compreso lo scambio tra Allan e Vecino. Anche perché, stando a indiscrezioni, sull’ex Udinese si sarebber rifatta sotto la Juventus, che può far leva sulla presenza di Sarri. Senza contare il Paris Saint-Germain, ancora sulle sue tracce.

Per Allan, l’Inter può riproporre lo scambio (più soldi) con Vecino, giocatore in uscita stimato da Gattuso. De Laurentiis, tuttavia, potrebbe pretendere solo un’offerta cash: possibile, in tal caso, una proposta nerazzurra da 40 milioni di euro.

R.A.

