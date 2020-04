Coronavirus, la Lega Serie A ha deciso | Ma Lotito dice no!

La Commissione medica della Figc ha scelto il suo referente ma sorgono complicazioni: confusione in Serie A, c’entra Claudio Lotito

Una confusione ed un’incertezza generale che non lasciano tranquillo il mondo del calcio. La ripresa ed il relativo ritorno in campo è ancora tutto da decidere, con opinioni contrastanti dai protagonisti della Serie A e non solo. In tal senso, sembra complicarsi anche la scelta del medico referente della Commissione medica della Figc: ecco gli ultimi risvolti.

Commissione medica Figc, Lotito frena tutto

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera‘, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe bloccato la nomina di un nuovo medico referente della Figc per la Serie A. Dopo le dimissioni del Dottor Tavana, la scelta era stata già praticamente fatta con il medico del Bologna Nanni scelto come successore. Una decisione che verrà tuttavia ancora discussa alla prossima Assemblea di Lega con una nuova votazione, con Lotito che ha dunque rinviato il discorso.

I medici dei venti club di Serie A, inoltre, hanno voluto chiarire come siano favorevoli alla ripresa del torneo ma a determinate condizioni come dichiarato all’Ansa: “Nessuno di noi è contrario a finire il campionato. Siamo tutti favorevoli affinché il torneo finisca. Il problema è quando, perché va fatto in sicurezza. Siamo convinti che questa sicurezza si possa raggiungere, la variabile è il tempo”.

Situazione dunque in divenire, con i prossimi giorni che potrebbero essere decisivi in tal senso. La prossima assemblea decreterà, con ogni probabilità, il successore del Dottor Tavana.

S.C