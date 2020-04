Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Arriva la svolta

Il futuro di Perisic è ancora in bilico fra il ritorno all’Inter ed il riscatto del Bayern Monaco: dalla Croazia, però, potrebbe essere arrivata la svolta.

Il mercato in uscita dell’Inter nella scorsa stagione ha vissuto dei momenti difficili, ma Marotta ha trovato la soluzione in extremis: prestiti contro la paura. Un trittico di trasferimenti in via temporanea che hanno portato Icardi, Nainggolan e Perisic rispettivamente al PSG, al Cagliari ed al Bayern Monaco. La preoccupazione dei nerazzurri di ritrovarsi in casa tre elementi così ingombranti è stata rimandata di un anno, ma adesso è pronta a ripresentarsi.

Calciomercato Inter, riscatto di Perisic | OK con condizione del Bayern

Uno dei nodi della prossima sessione di mercato dell’Inter è il riscatto di Perisic da parte del Bayern Monaco. Secondo quanto rivelato da ‘Sportske Novosti’ il club bavarese sarebbe deciso a riscattare il croato, ma ad una condizione: che i nerazzurri abbassino le pretese a 15 milioni. Una ‘conditio sine qua non’ che lascia pochi margini di trattativa al club meneghino.

Il riscatto pattuito dall’Inter ed il Bayern l’estate scorsa era di 20 milioni di euro. Ad un anno di distanza, le prestazioni di Perisic hanno convinto i dirigenti bavaresi, ma non a tal punto da pagare l’intero importo della clausola. Se Marotta dovesse acconsentire allo sconto richiesto dai tedeschi, abbassando il riscatto intorno ai 15 milioni, il futuro di Perisic sarà ancora in Baviera. Il croato si è reso protagonista di una buona stagione, specialmente prima dell’infortunio: 5 reti e 8 assist sono il bottino di Perisic nelle 22 partite giocate col Bayern Monaco.

