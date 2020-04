Calciomercato Inter, l’assist di Brozovic | Svolta sul vice Lukaku

Liverpool interessato al centrocampista croato per il prossimo calciomercato estivo. L’Inter, come parziale contropartita, potrebbe chiedere ai ‘Reds’ il cartellino di Origi

Non solo la telenovela legata al futuro di Lautaro Martinez. L’Inter è a caccia di un vice Lukaku nel reparto d’attacco per la prossima stagione. Un’alternativa di spessore in grado di far rifiatare l’ex Manchester United e all’occorrenza diventare un titolare aggiunto nel duo offensivo di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppia beffa da Lampard per l’attacco!

Giroud fino a qualche giorno fa era in pole nella griglia di Marotta e Ausilio, anche per il gradimento del tecnico leccese per il centravanti campione del mondo. L’opzione di rinnovo per un altro anno esercitata dal Chelsea ha però raffreddato la pista, con il francese che non potrà più liberarsi a parametro zero dai ‘Blues’. L’arrivo di Mertens, che non ha ancora prolungato con il Napoli, resta uno scenario difficile, così come un possibile sbarco a Milano di Cavani, in scadenza con il PSG ma con un ingaggio (superiore ai 12 milioni di euro) fuori portata per le casse nerazzurre.

Calciomercato, asse Inter-Liverpool: Brozovic porta Origi

Situazione che può costringere l’Inter a lavorare su altri fronti per venire incontro alle richieste di Conte sul vice Lukaku, visto il probabile ritorno al Manchester United di Alexis Sanchez e la possibilità che il baby Esposito venga ceduto in prestito per mettere minuti nelle gambe. Un ‘assist’ per la dirigenza di Viale della Liberazione può arrivare da Liverpool e da Klopp, con il tecnico tedesco che avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic per rinforzare la mediana dei ‘Reds’ nella prossima stagione. L’Inter potrebbe approfittare dell’interesse dei campioni d’Europa per il croato per chiedere come parziale contropartita nell’affare Divock Origi, sempre all’ombra di Firmino, Salah e Mane nell’attacco degli inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo top player | Piano, cifre e nome

La possibilità di giocare al fianco del connazionale Lukaku può essere una motivazione in più per accettare la destinazione nerazzurra per l’ex Lille e Wolfsburg, che tra campionato e Champions nella stagione in corso ha collezionato soltanto 6 presenze da titolare nello scacchiere di Klopp. Un conguaglio di 35-40 milioni di euro, oltre al cartellino di Origi, potrebbe soddisfare le richieste dell’Inter per Brozovic, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni nel contratto in essere fino al 2022 con il club di Suning. La candidatura del 25enne belga è da tenere in considerazione per il reparto avanzato di Conte, sebbene il tecnico salentino non voglia perdere il suo pupillo. Marotta, tuttavia, subodora già una ricchissima plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, Salah in uscita | Duello da sogno Marotta-Paratici

G.M.