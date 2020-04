Calciomercato Milan, il centrocampista del futuro | Nel mirino il gioiello olandese

Per rinforzare il centrocampo il Milan pensa anche ad un gioiellino olandese proveniente dall’Eredivisie. L’AZ Alkmaar fissa anche il prezzo.

Mentre il mondo del calcio fronteggia l’emergenza Coronavirus e pensa a quando e come eventualmente orchestrare la ripartenza, il Milan sta già pensando al futuro con un occhio attento sempre ai giovani. La linea verde sembra infatti essere quella intrapresa dal nuovo corso societario ed anche la prossima sessione di calciomercato dovrebbe navigare all’insegna dei talenti ancora tutti da scoprire. In virtù degli addii ormai quasi certi di Bonaventura e Biglia e degli enormi dubbi su Paqueta, la dirigenza milanista sta concentrando il tiro in particolar modo su un nuovo centrocampista da regalare al prossimo allenatore. Per tutte le ultime notizie sul mercato rossonero e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Teun Koopmeiners nel mirino: l’AZ fissa anche il prezzo

Tra i profili passato al vaglio dal Milan spicca un giovane mediano olandese che potrebbe fare proprio al caso dei rossoneri. Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’ la società lombarda avrebbe messo gli occhi sul centrocampista dell’AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners.

Il nazionale under 21 olandese è tra le promesse più forti del suo paese e il suo nome è all’ordine del giorno di diversi club europei di primo pelo che lo hanno inserito sui propri taccuini. Eppure stando alla testata iberica il Milan starebbe addirittura già negoziando con la dirigenza dell’AZ che valuta la partenza del giovane Koopmeiners sui 18 milioni di euro. Un prezzo neanche elevatissimo per un calciatore capace di mettere a segno la bellezza di 16 reti stagionali tra campionato e coppe.

