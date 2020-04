Calciomercato Milan, addio Ibra: c’è già il sostituto | I dettagli

Il Milan programma il futuro con l’addio di Ibrahimovic che pare sempre più probabile: scelto il sostituto dello svedese da puntare nel calciomercato estivo

La Serie A potrebbe tornare in campo nelle prossime settimane per concludere la stagione 2019/20 ma le Big sono già al lavoro per l’anno prossimo. In tal senso, la dirigenza del Milan si guarda intorno e non vuol farsi trovare impreparata dal possibile addio di Zlatan Ibrahimovic: il calciomercato estivo può regalare un grande colpo per l’attacco di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, porte girevoli | Sprint per il post Donnarumma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, attaccante più lontano | Concorrenza inglese

Calciomercato Milan, il piano per Jovic: garantisce Rebic

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il piano A in casa Milan per sostituire Ibrahimovic si chiama Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid è ormai un separato in casa ed è destinato a lasciare i ‘Blancos’ il prossimo giugno. Giovane e di talento, l’ex Eintracht non è riuscito ad affermarsi con la maglia del Real ed ecco dunque che il Milan potrebbe tornare a bussare alla porta di Florentino Perez. Il presidente delle ‘Merengues’ non vorrebbe svendere il suo gioiello arrivato la scorsa estate ed è per questo che chiede ben 60 milioni di euro per il cartellino di Jovic.

Per tutte le ultime notizie sul mercato rossonero CLICCA QUI!

Cifra inarrivabile dal club di via Aldo Rossi che potrebbe puntare, secondo il quotidiano di Torino, ad un’operazione stile Rebic. Si tratterebbe dunque di un prestito biennale con il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni come presenze e reti in rossonero. In tal senso, proprio Rebic potrebbe convincere l’ex partner d’attacco all’Eintracht a trasferirsi in quel di Milanello. Il duo portò a casa nell’ultima stagione insieme 27 reti e 7 assist vincenti per Jovic e 10 gol con 6 assist decisivi per l’attuale attaccante del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic | L’erede lo porta Raiola!



Un binomio esplosivo che potrebbe risolvere la sterilità dell’attacco del ‘Diavolo’ vista quest’anno. La via pare dunque tracciata: Jovic è il nome in pole per il post Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Pericolo dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo di scena Donnarumma | I dettagli



S.C