Calciomercato Milan, porte girevoli | Sprint per il post Donnarumma

Il futuro di Gigo Donnarumma sembrerebbe sempre più lontano da Milano: per l’erede si guarda al portiere portoghese che interessa all’Inter

In casa Milan si lavora per riportare la società a grandi livelli. I rossoneri starebbero così iniziando una rivoluzione che coinvolgerà sia i membri societari che i giocatori. La questione allenatore sembrerebbe essere quella principale da risolvere, ma nel frattempo si guarda anche al mercato, dove si inizia a cercare l’erede tra i pali di Gigio Donnarumma, la cui partenza sembrerebbe sempre più probabile. Rossoneri che mettono gli occhi su un portiere portoghese, concorrenza aperta con i cugini dell’Inter.

Calciomercato Milan, trovato l’erede di Donnarumma: sfida all’Inter tra i pali

La Serie A è ancora ferma ma il prossimo derby di Milano potrebbe giocarsi in chiave calciomercato. Infatti secondo quanto riportato da ‘A Bola‘, il Milan avrebbe messo gli occhi sul portiere dello Sporting Lisbona, Luis Maximiano. L’estremo difensore portoghese sembrerebbe essere il profilo preferito per il dopo Donnarumma, sempre più vicino a dire addio alla Milano rossonera. Il portiere ventunenne sembrerebbe interessare anche dall’altra parte del Naviglio, ai cugini dell‘Inter. Ma secondo il quotidiano portoghese, i rossoneri sarebbero passati in pole position per l’acquisto.

Pronta un’offerta da parte della società milanista di circa 20 milioni per assicurarsi l’estremo difensore lusitano. Un obiettivo quello portoghese, che sarebbe perfettamente in linea con l’obiettivo di Ivan Gazidis di puntare sui giovani per il futuro. Il portiere classe 1999, è riuscito a diventare titolare allo Sporting dopo l’infortunio del primo portiere Ribeiro, impressionando tutti sin da subito ed i rossoneri sperano possa fare lo stesso in Serie A.

