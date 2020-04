Calciomercato Inter, Marotta non ci sta | Sgarbo alla Juve e ritorno di fiamma

Per l’Inter è tempo di gettare le basi per il futuro: un possibile colpo a centrocampo potrebbe provenire dal Barcellona. Nel mirino Arthur

Al di là di quella che potrebbe essere la conclusione del campionato attuale, il giudizio complessivo sull’operato di Antonio Conte alla guida dell’Inter è più che positivo. Con il tecnico, ex Chelsea e Juventus, il progetto è quello di tornare a vincere nel più breve tempo possibile. Per questa ragione la dirigenza potrebbe lavorare anticipatamente al calciomercato per provare a portare a termine operazioni di rilievo in vista dell’estate e della prossima stagione. Il mirino dei nerazzurri pare sia da tempo posato sul centrocampista del Barcellona Arthur Melo. Sul brasiliano, però, è vivo anche l’interesse della Juventus, il che potrebbe complicare le trattative per il club di Steven Zhang.

Inter-Arthur, affare possibile

Il calciatore, dal proprio canto, ha dichiarato di non essere intenzionato a lasciare i ‘blaugrana’. Intanto, però, il suo impiego ‘a singhiozzo’ durante il corso della stagione (complici diversi problemi fisici) fa sorgere legittimi dubbi sul suo futuro con i catalani. Nei confronti di Arthur c’è, pertanto, interesse da parte dei maggiori club europei. Tra questi, naturalmente, anche Juventus ed Inter. E proprio i nerazzurri potrebbero tornare presto con prepotenza sul ventitreenne, provando lo sgarbo ai rivali bianconeri e rilanciando nel tentativo di un contro-sorpasso.

L’ultima parola spetterà, naturalmente, allo stesso Arthur. Non è da escludere che l’ad dell’Inter Marotta, con la giusta strategia, possa riuscire a trovare un accordo per portare a termine la trattativa.

