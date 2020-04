Calciomercato Juventus, colpo Arthur | Spunta nuova contropartita

Continuano i contatti tra Juventus e Barcellona per la trattativa che riguarda Arthur: spunta una nuova possibile contropartita che piace ai blaugrana

Asse di mercato molto caldo quello tra Juventus e Barcellona. Tra i due club ci sarebbe in corso una trattativa per portare a Torino il centrocampista brasiliano, Arthur. Le due parti sarebbero ancora lontane dal trovare un accordo e dalla Spagna spunta l’interesse della squadra catalana per uno juventino. Possibile nuova contropartita nella trattativa, ma potrebbe svilupparsi anche come operazione indipendente.

Calciomercato Juventus, Barcellona su De Sciglio: possibile contropartita per Arthur

Anche in questo periodo in cui i campionati nazionali ed internazionali sono sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, il calciomercato non si ferma mai. Da giorni continua a tenere banco la trattativa tra Juventus e Barcellona per il passaggio in bianconero di Arthur, centrocampista brasiliano cresciuto nella società catalana. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che potrebbe sbloccare la trattativa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes‘, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Mattia De Sciglio come erede del partente Nelson Semedo.

Questo interesse potrebbe svilupparsi in due modi. Il terzino bianconero infatti, potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare al centrocampista blaugrana classe 1996, oppure potrebbe aprire una trattativa indipendente. De Sciglio al momento sembrerebbe essere valutato intorno ai 10 milioni, una cifra che potrebbe essere utile per abbassare il cartellino di Arthur, o che anche come operazione singola porterebbe un incasso utile alla Juventus da reinvestire in altri talenti.

