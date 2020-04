Calciomercato Juventus, assalto per il dopo-Szczesny | Offerta al campione del mondo

La Juventus valuta con attenzione ogni possibile chance di mercato. La tentazione giusta potrebbe arrivare dai campioni di Germania del Bayern Monaco.

La Juventus nella figura di Fabio Paratici continua a mantenere la guardia molto alta in sede di calciomercato per sfruttare eventuali occasioni qualora dovessero presentarsi, anche in zone del campo più coperte. Tra queste c’è il ruolo del portiere, ben gestito dal polacco Szczesny che ha offerto ottime garanzie. Ciononostante la dirigenza bianconera starebbe passando al vaglio la possibilità di lanciare un assalto ad un nuovo estremo difensore da regalare a Maurizio Sarri. La Juventus potrebbe nel caso decidere di cambiare numero ‘1’ e dalla Germania spunta l’occasione ghiotta per regalare al reparto qualità e tanta esperienza. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, assalto a Neuer: occasione dal Bayern Monaco

Secondo le informazioni rivelate dallo spagnolo ‘TodoFichajes’, la Juventus ha puntato gli occhi sul portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer. Il nazionale tedesco campione del mondo 2014 è infatti reduce da annate complicate visti i tanti infortuni ed andrà in scadenza di contratto nel 2021. Stando alla testata iberica l’esperto teutonico avrebbe valutato un cambio di scenario per rilanciare la sua carriera visti anche i tentativi falliti di rinnovo contrattuale con la dirigenza bavarese.

Dal canto suo la Juventus avrebbe addirittura già intavolato i primi contatti e sarebbe disposta a mettere sul piatto una proposta da 15 milioni di euro per lanciare l’assalto. In casa Bayern d’altronde sembrano aver già fatto la propria scelta tra i pali con il prossimo arrivo di Alexander Nubel, pronto nel caso a raccogliere l’eredità pesante di Neuer.

