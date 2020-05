Calciomercato Juventus, ‘all in’ per Kane | Ecco l’offerta

Calciomercato Juventus, la minaccia per il bomber arriva dal Real Madrid: super offerta dei Blancos per arrivare all’attaccante

Nella sua intervista andata in onda ieri su Sky Sport, Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha ipotizzato un prossimo calciomercato fatto di molti scambi e di formule creative. Di sicuro, ci saranno degli aggiustamenti, necessari per fronteggiare una mancanza di liquidità post emergenza coronavirus. Ciò non toglie che la Juve, comunque, sia interessata a fare acquisti di spessore per la prossima stagione. Si continua ad inseguire, in particolare, un attaccante di livello, visti i dubbi sul futuro di Higuain.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Kane: che offerta

Uno dei nomi più caldi in tal senso è sicuramente quello di Harry Kane, attaccante ritenuto ideale per caratteristiche per giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Il bomber inglese, vista la stagione poco felice del Tottenham e il rischio di non giocare in Champions nella prossima annata, valuta l’addio. Ma la concorrenza è fortissima. In particolare, il Real Madrid è interessato al capocannoniere dei Mondiali 2018. Nuova offensiva da parte dei Blancos, che secondo ‘Don Diario’ avevano già tentato di convincere gli Spurs, prima dell’emergenza sanitaria, mettendo sul piatto un’offerta davvero super.

Ossia: 60 milioni di euro cash, più i cartellini di Bale e James Rodriguez, giocatori che non sembrano più rientrare nei piani di Zinedine Zidane. Non è dato sapere al momento se Florentino Perez, alla riapertura del mercato, riproporrà la stessa offerta, ma la Juventus è avvisata: da Madrid fanno sul serio.

