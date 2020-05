Calciomercato Juventus e Inter | Super ‘intreccio’ col Barcellona!

Ancora novità per quanto riguarda il giro di portieri internazionali con Inter e Juventus dirette interessate: attenzione al Barcellona

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Così anche la situazione portieri potrebbe decollare nelle prossime ore. Inter e Juventus sono dirette interessate con Ter Stegen e Kepa, obiettivi numero uno per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Liga, cinque positivi | L’esito dei primi test

Calciomercato Inter e Juve, possibile addio per Ter Stegen

Come svelato dal portale Don Balon l’estremo difensore del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, sarebbe finito nel mirino del Barcellona per il post Ter Stegen. Lampard non avrebbe più fiducia nel portiere spagnolo dei “Blues” e così la sua cessione potrebbe arrivare al termine della stagione. Arrivato in Premier League nel 2018 dall’Athletic Bilbao per 80 milioni di euro, il presidente del Barcellona Josep María Bartomeu è molto interessato a lui ma il problema resta il suo prezzo. In quest’ottica Ter Stegen potrebbe rientrare come estremo difensore perfetto per Juve e Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte ha un pallino | Scambio due per due col Bayern

Confronto FIGC-CTS, Lo Monaco: “Serie A verso la ripresa”