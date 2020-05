Calciomercato Inter, arriva il top player | Ingaggio monstre!

Doppia grande operazione di mercato per l’Inter di Antonio Conte: Beppe Marotta regala all’allenatore il top player, ecco quanto guadagnerà

Le squadre di Serie A continuano a lavorare su più fronti. Il primo è quello della ripartenza, mentre il secondo è il calciomercato estivo. Beppe Marotta sembrerebbe vicino ad un top player da portare alla corte di Antonio Conte per la prossima stagione. Svelato lo stipendio del bomber che diventerebbe il più pagato.

Calciomercato Inter, Cavani a zero: ecco quanto percepirà in nerazzurro

In attesa di tornare in campo per terminare la stagione di Serie A, l’Inter è già vicina a mettere a segno grandi colpi di mercato a parametro zero. Il primo sembrerebbe essere Edinson Cavani, attaccante del Psg che andrebbe in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset‘, ‘el matador’ del club parigino, in nerazzurro andrebbe a firmare un biennale da ben 10 milioni a stagione. Il bomber uruguaiano diventerebbe così il più pagato della rosa interista, superando anche Romelu Lukaku, che percepisce 7,5 milioni netti a stagione. L’altro grande colpo sarebbe Dries Mertens, giocatore del Napoli che vedrà scadere il suo contratto a fine stagione. Per l’attaccante belga della squadra partenopea, sarebbe pronto un contratto da 5 milioni a stagione, più un bonus alla firma ancora da definire.

Un investimento importante per quanto riguarda il monte ingaggi interista, ma i due giocatori ammortizzerebbero il loro arrivo venendo acquistati a titolo gratuito. Due top player di grande esperienza potrebbero dunque affiancare Romelu Lukaku nella prossima stagione, vista la probabile partenza di Lautaro Martinez.

