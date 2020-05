Coronavirus, sale l’allarme infortuni | Percentuale CLAMOROSA!

Brutte notizie in Bundesliga. Dopo la ripresa del campionato tedesco, sono emersi nuovi timori per i calciatori: tanti infortuni in poco tempo!

Non solo la paura per i contagi per l’emergenza Coronavirus, ma sono emersi anche tanti timori per eventuali infortuni. Così come svelato da uno studio tedesco messo a punto dal dottor Joel Mason, ricercatore australiano dell’Istituto di scienze dello sport dell’ università di Jena. Inoltre, come riportato dall’edizione odierna de il ‘Corriere della Sera’ gli infortuni in Bundesliga sono aumentati nella prima giornata del 266%, passando dalla 0,27 allo 0,88 a partita. Invece, dopo il secondo turno di campionato post-quarantena, ai box sono finiti 65 giocatori, una media di tre a club.

Bundesliga, quanti infortuni post-quarantena

Durante l’emergenza Coronavirus i calciatori si sono allenati a casa, ma senza adeguati spazi che hanno così impedito un allenamento completo. Così al ritorno in campo tra allenamenti e partite i vari top player si sono già infortunati anche a causa di una mini-preparazione e con partite ravvicinate.

Da Thiago Alcantara, faro del Bayern Monaco a Yussuf Poulsen del Lipsia: tanti giocatori delle squadre tedesche si sono infortunati. Anche in Italia e in Spagna, dove i campionati dovrebbero riprendere a breve, già ci sono nomi illustri ai box come Zlatan Ibrahimovic, Samuel Umtiti e Joao Felix.

Infine, la piattaforma Zone7, che studia il rischio di infortuni lavorando con 35 squadre di calcio professionistiche in tutto il mondo, ha svelato i dati di una ricerca riportata da Bbc Sport. Lo studio ha messo in luce che disputare otto partite in un periodo di 30 giorni potrebbe essere deleterio vista l’incidenza di infortuni del 25% rispetto a quando si giocano da quattro a cinque nello stesso periodo.

Un cambiamento improvviso anche per quanto riguarda la forma fisica degli atleti, che non è stata minimamente presa in considerazione per il ritorno in campo.

