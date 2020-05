Calciomercato Milan, colpo a zero dalla Spagna | I dettagli

Il Milan programma le operazioni per il prossimo mercato e mette nel mirino un nuovo centrale, che arriverebbe direttamente a parametro zero

Non è stata una grande stagione fin qui per il Milan, che vuole ripartire al più presto per cancellare l’annata negativa che ha portato ancora una volta i rossoneri fuori dalla lotta per la Champions League. Il distacco dall’Atalanta è ormai troppo ampio e la falsa partenza ha condizionato le sorti di questa stagione.

In caso di ritorno in campo, dunque, l’unico obiettivo sarà quello di conquistare una qualificazione valida per l’accesso all’Europa League, ma la società inizia già a lavorare per la prossima annata per provare a fare un salto di qualità.

Calciomercato Milan, Musacchio verso l’addio: Garay al suo posto

Un nome che potrebbe interessare ai rossoneri è quello di Ezequiel Garay, che vedrà terminare il suo contratto con il Valencia il prossimo 30 giugno e al momento non ci sarebbero novità riguardo il suo rinnovo. Ovviamente, in caso di ripresa dei campionati, il suo contratto potrebbe scadere direttamente al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il Milan vorrebbe delle garanzie per il reparto difensivo e l’ideale sarebbe acquistare dei rinforzi a titolo gratuito, per questo l’argentino potrebbe essere un buno innesto. Musacchio è in uscita e potrebbe coprire lui il posto lasciato libero da Garay al Valencia. Anche Romagnoli potrebbe partire e per questo potrebbe arrivare il prolungamento di contratto di Kjaer.

In questo caso, dunque, secondo le indiscrezioni spagnole la nuova difesa rossonera potrebbe essere composta da Kjaer e Garay.

