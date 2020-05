Calciomercato Milan, rossoneri in pole per un talento francese | La contromossa

Tutti pazzi per Pierre Kalulu, giovane difensore del Lione. Il Milan è in piena corsa per il talento dell’OL che piace anche ad altre big

La dirigenza del Milan lavora alla squadra del domani con un occhio sempre molto attento ai talenti in giro per l’Europa. Il club rossonero sembra infatti sempre più indirizzato verso un progetto giovani che possa ripagare i giusti dividendi nei prossimi anni. IN questo senso Gazidis e soci guardando soprattutto in Francia dove i giovani calciatori in rampa di lancio non mancano di certo. Tra questi spicca Pierre Kalulu difensore del Lione classe 2000 che piace però anche a molte altre big d’Europa. Non sarà dunque facile battere la concorrenza vista anche la tenacia dell’OL che punta a tenerlo ancora in rosa. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occhi su Kalulu: il Lione va a caccia del rinnovo

Arrivano inoltre conferme importanti dalla Francia relative al forte interesse rossonero per Kalulu. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ proprio il Milan sarebbe in pole per il calciatore del Lione. Il giovane difensore ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e i rossoneri sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza che vede sullo sfondo anche Bayern Monaco e Siviglia.

Il quotidiano francese, sottolinea comunque, la società transalpina è intenzionata a giocarsi le sue carte per non perdere a parametro zero il talento classe 2000. Le garanzie offerte da Milano sembrano più importanti ma Juninho, direttore sportivo dell’OL, è impegnato a fare spazio per una posizione di maggiore rilievo nel club per il ragazzo. La palla presto passerà a Kalulu che dovrà decidere il proprio destino.

