Calciomercato, Cannavaro allo scoperto | Vorrebbe allenare l’ex!

L’ex difensore campione del mondo nel 2006, Fabio Cannavaro, rivela in un’intervista le sue intenzioni per il futuro: vorrebbe allenare l’ex squadra

Uno degli uomini più rappresentativi dell’impresa dell’Italia nel Mondiale di Germania 2006, è senza dubbio Fabio Cannavaro. Il difensore ex Napoli, Inter, Real Madrid e Juventus, ora è un allenatore affermato in Cina, dove ha prima allenato il Guangzhou, con il quale ha vinto il campionato, poi la nazionale cinese. In un’intervista, l’ex calciatore rivela la volontà di voler allenare in futuro la sua ex squadra.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, la polizia scopre una partita clandestina | Fermato l’ex Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Ripresa Serie A e Coppa Italia | Le date UFFICIALI

Potrebbe interessarti anche >>> Inter e Juventus, occasione da Londra | Spiragli per il ritorno in Serie A

Calciomercato, Cannavaro rivela: “Un giorno vorrei allenare il Napoli”

Difensore roccioso e vincente quando giocava e allenatore sempre vincente adesso. Fabio Cannavaro da quando ha smesso con il calcio giocato, ha iniziato a collezionare trofei anche dalla panchina, guidando alla vittoria le squadre cinesi del Guangzhou e del Tianjin.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Napoli Magazine’, l’ex difensore ha parlato del suo futuro da allenatore, dichiarando: “Non ho mai lasciato Napoli, anche se ho lavorato fuori, pur avendo fatto il giro del mondo, è sempre casa mia, la mia famiglia, i miei figli sono in città e quindi non ci penso nemmeno a lasciare la città. Stare lontano da Napoli non è semplice, la cosa importante è mantenere sempre i legami molto stretti ed è anche l’intento della Fondazione. Come ho detto tante altre volte, chi fa il mio mestiere deve sempre aspirare al top e il Napoli è il top. Poi, è chiaro, in questo momento la squadra azzurra è in ottime mani, ma chissà, in futuro…”. Parole dell’ex calciatore che insidiano al vecchio compagno di squadra ed amico, Rino Gattuso, al momento alla guida dei partenopei.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Juventus spiazzata | Ha firmato in segreto