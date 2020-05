Coronavirus, la polizia scopre una partita clandestina | Fermato l’ex Serie A

L’emergenza Coronavirus ha fermato il mondo del calcio. In Belgio la polizia ha bloccato una partita clandestina con in campo un ex giocatore di Serie A

Soltanto in Germania la palla è tornata a rotolare ufficialmente, mentre in Italia si sta aspettando l’ok definitivo dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. In Belgio la polizia ha bloccato una partita clandestina nella Basse-Meuse, una delle province della regione di Liegi: protagonista anche un ex giocatore di Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rottura Napoli-Allan | Scambio in Serie A

Coronavirus, Mpoku svela tutto

In campo c’era anche l’ex fantasista di Chievo e Cagliari, Paul-Josè Mpoku, insieme a Mehdi Carcela-González ed Edmílson Junior nel centro sportivo sportivo di Visé: presente anche il pubblico, circa 60 persone, che sono state multate con 250 euro come svelato dal rapporto degli agenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo da 60 milioni a rischio | Sfida Real

Le foto pubblicate dall’assessore della piccola città sono state rese note con i calciatori che si sono rifiutati di uscire dal campo dopo i continui richiami dei responsabili della struttura. Dopo l’arrivo della polizia in tanti sono scappati, ma sono stati sorpresi grazie alle targhe delle auto parcheggiate. Sull’accaduto è stato interrogato anche Paul-José Mpoku che ha confermato ciò che era successo poco prima: “Sì, abbiamo giocato, diversi calciatori dilettanti ci hanno contattato. Ci aspettavamo di giocare 11 contro 11, ma a poco a poco si è creata una vera e propria folla”. In Belgio vige ancora il divieto di giocare visto che sono vietati i contatti e gli assembramenti.

Rappel de certaines règles concernant la pratique du sport à l'air libre :👉 Les matches sont interdits👉 Les contacts… Pubblicato da Julien WOOLF – Echevin à Visé su Mercoledì 27 maggio 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi affare | Doppio scambio in Premier!

Brescia, caso Balotelli | Parla il fratello di ‘Super Mario’

Calciomercato Juventus, il piano per Brandt | Paratici cala il jolly