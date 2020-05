Brescia, caso Balotelli | Parla il fratello di ‘Super Mario’

Il momento di Balotelli con la maglia del Brescia non è dei migliori: in attesa del ritorno in campo, ha parlato a riguardo il fratello di Mario, Enock Balotelli

Mario Balotelli ed il Brescia, un rapporto che negli ultimi giorni è parso sempre più complicato per la presunta assenza dagli allenamenti del bomber ex Milan ed Inter. Ha voluto fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante delle ‘Rondinelle’ Enock Barwuah, fratello di Balotelli: ecco le sue parole.

Brescia-Balotelli, il fratello Enock: “Solo sciocchezze!”

Intervistato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, ha voluto fare chiarezza sul momento vissuto dal fratello. L’ex Milan si è ritrovato al centro di un vero e proprio caos mediatico per aver saltato ieri l’allenamento con le Rondinelle. “Sono tutte sciocchezze, non capisco perché i giornalisti scrivano certe cose, Mario si allena ogni giorno come un professionista”.

Parole forti del fratello di ‘Super Mario’ che ha poi aggiunto sul futuro dell’attaccante del Brescia: “Mario si allena ogni giorno come un professionista. Non voglio parlare per lui, ma è tranquillo e anche oggi si sta allenando regolarmente. Il futuro? Ha un contratto con la società e conta solo quello”.

