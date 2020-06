Cagliari, UFFICIALE: si ferma Nainggolan | Il comunicato

In attesa che la Serie A ritorni in campo, arriva lo stop per un altro protagonista: sono già diversi i giocatori infortunati nel campionato italiano.

Brutte notizie dall’infermeria per Walter Zenga, il Cagliari oggi ha comunicato che Radja Nainggolan si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Il club sardo, tramite una nota ufficiale, hanno annunciato: “Nainggolan non ha preso parte all’allenamento di oggi a causa di un affaticamento muscolare”. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio e se il ‘Ninja’ riuscirà ad esserci per la sfida contro l’Hellas Verona in programma sabato 20 giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Mbappe il più costoso | Delusione Ronaldo e Messi

Serie A, anche Nainggolan KO | Il comunicato del Cagliari

Dopo tre mesi di stop forzato, a causa del ‘Coronavirus’, i club di Serie A sono tornati a lavorare a ritmi serrati per tornare in campo: in queste settimane sono diversi i giocatori che si sono già infortunati. Dopo gli stop di giocatori come Milinkovic-Savic ed Higuain, fra gli altri, nella giornata di oggi si è dovuto fermare anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è incappato in un affaticamento muscolare, come annunciato dal Cagliari tramite una nota ufficiale. L’entità dell’infortunio del ‘Ninja’ sarà nota solamente nei prossimi giorni, così come le possibilità che sia a disposizione di Zenga per il ritorno in campo della Serie A.

📄 | MONDAY Focus su tattica e palle inattive ⚽️ 👉🏼 https://t.co/u4ykBCdshz pic.twitter.com/S5lk3Rcybw — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 8, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, niente aste | Marotta può ‘mollare’ il talento

Juventus, Paratici provoca il PSG | Pjanic e conguaglio per l’incedibile

Calciomercato Inter, bomber e soldi per Lautaro | Nuovo scambio