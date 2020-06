Calciomercato Juventus, colpo dalla Spagna | Il Barcellona lo offre

Calciomercato Juventus, ipotesi colpo dalla Spagna: il Barcellona sta offrendo Philippe Coutinho, ma attenzione alla concorrenza. L’asse con Torino può tornare caldo

L’Italia è stato il primo paese che lo ha ospitato e che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. L’Inter fece un gran bell’investimento ad inizio decennio, salvo poi congedarlo e venderlo al Liverpool per una buona cifra. Di lì, la carriera di Philippe Coutinho è stata in ascesa, fino all’approdo al Barcellona, nell’inverno del 2018. Eppure, in Spagna, il fuoriclasse brasiliano non è riuscito ad imporsi come ci si attendeva. Anzi, nella scorsa estate, i blaugrana hanno preferito girarlo in prestito ad un’altra nobile del calcio europeo come il Bayern Monaco, dove ha vinto una Bundesliga, ma non è riuscito a far sua la squadra. Ecco, allora, che il brasiliano si appresta a tornare in Spagna, dove però ci sarà ad attenderlo il ben servito del Barcellona, pronto ad offrirlo in giro per l’Europa. Gli stimatori del brasiliano, tra cui la Juventus, restano alla finestra.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre Coutinho: occhio alla concorrenza

La Juventus, tuttavia, è avvisata: la fila fuori la sede del Barcellona rischia di essere lunga. Nonostante le ultime stagioni poco brillanti, il talento di Philippe Coutinho non è in discussione. Dalla Premier League, sono tanti i club che hanno chiesto informazioni circa un ritorno del brasiliano nel Regno. In Italia, soltanto i bianconeri potrebbero affrontare i costi e la diplomazia di un’operazione simile. Anche perché l’asse Torino-Barcellona è stato rovente per giorni, salvo poi naufragare sul no di Arthur alla Vecchia Signora, e con l’ex Liverpool potrebbe tornare a scaldarsi.

E chissà che il talento brasiliano non possa rientrare nell’operazione Pjanic, ormai in rottura con la Juventus. Ipotesi e idee di un calciomercato che si preannuncia diverso dal solito.