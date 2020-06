AIC, Tommasi si dimette: è UFFICIALE

Un addio soltanto anticipato quello di Damiano Tommaso che da oggi non è più il presidente dell’AIC: i dettagli

Damiano Tommasi non è più il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. A riportarlo ‘La Gazzetta dello Sport’ che prova a prevedere quanto accadrà nelle prossime settimane. La carica di Tommasi avrebbe avuto comunque fine il prossimo novembre ma l’ex calciatore della Roma ha deciso di presentare anzitempo le dimissioni. Al suo posto, fino alle prossime elezioni, vi sarà il vicepresidente Umberto Calcagno.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Marotta raddoppia | De Vrij la chiave per il nuovo super colpo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pjanic ha firmato | A breve l’annuncio

AIC, post Tommasi: spunta Tardelli

La Rosea parla anche di chi potrebbe prendere il posto e candidarsi nelle prossime elezioni. Si attende la convocazione ufficiale per l’Assemblea non appena ci saranno le condizioni di sicurezza per poterla effettuare. Si fa spazio il nome di Marco Tardelli tra i possibili candidati alla presidenza futura. Le elezioni federali dovrebbero essere fissate per l’8 marzo 2021. Quale il destino, adesso, per Damiano Tommasi? Secondo Gazzetta, che cita lo statuto, potrebbe addirittura assumere la carica di presidente onorario: “Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Lo statuto conclude così: “Su proposta del Presidente eletto, il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente uscente la carica di Presidente Onorario, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto”.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Ronaldo ‘umiliato’ in diretta | ”Vergognoso!”

LEGGI ANCHE >>>Juventus, altra ‘tegola’ per Sarri | Infortunio a centrocampo!