Calciomercato, jolly dalla Germania | Duello Inter-Juventus

Inter e Juventus potrebbero intrecciare i propri interessi nel calciomercato estivo: occhi puntati in Bundesliga per il centrale

La corsa dell’Inter di Antonio Conte nonostante un distacco importante dalla Juventus capolista. Scontro che dal campo potrebbe trasferirsi in sede di calciomercato, con Marotta e Paratici pronti a contendersi un obiettivo comune. Ecco quindi che i due club avrebbero messo gli occhi sul polivalente giocatore protagonista in Bundesliga: tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, proposto uno scambio shock per de Ligt | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per uno spagnolo | Le cifre

Calciomercato Inter e Juventus, sfida per l’ex Tottenham

Secondo quanto riportato da ‘Bild’, l’Inter sarebbe sulle tracce del 24enne serbo, ma nato a Basilea, Milos Veljkovic. Il centrale difensivo si è distinto nelle ultime stagioni con la maglia del Werder Brema, attirando l’interesse di Marotta e non solo. Il classe 1995, dopo una breve e sfortunata parentesi al Tottenham, sta brillando in Bundesliga dove ha collezionato 26 presenze ed 1 assist in stagione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sul centrale, che all’occorrenza sa disimpegnarsi egregiamente anche in mediana, c’è anche la Juventus pronta a farsi avanti e dare battaglia al club meneghino. Il valore del cartellino di Veljkovic si aggira intorno ai 5 milioni di euro, con il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Werder Brema.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Serie A, il ds esce allo scoperto | “Kumbulla ci interessa”

Ecco quindi che il talentuoso jolly potrebbe essere il rinforzo low cost delle due italiane, pronte a rimpolpare in un sol colpo sia la difesa che il centrocampo. Situazione in divenire, Veljkovic è il nuovo nome sulla lista di Marotta e Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, erede Handanovic dalla Spagna | Super clausola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, firma vicina | Accordo fino al 2024!